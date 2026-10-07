В Алматы поэтапно отключают фонтаны на зимний период

В Алматы продолжается плановая консервация фонтанов на осенне-зимний период. Работы проходят поэтапно с 1 по 10 октября. Специалисты КГУ «Жасыл Алматы» управления экологии и окружающей среды города Алматы готовят фонтанные комплексы к холодам.

Фонтаны отключают, сливают воду, очищают чаши и оборудование. Также специалисты продувают и осушают инженерные системы, а отдельные элементы оборудования демонтируют и готовят к зимнему хранению.

Консервация необходима для защиты инженерных сетей и оборудования от низких температур и проводится с учетом технических особенностей каждого объекта.

Завершить работы планируется до 10 октября. После зимнего периода специалисты проведут техническое обслуживание и подготовят фонтаны к новому сезону.