Три новых детских сада откроют до конца года в Наурызбайском районе Алматы

В Наурызбайском районе Алматы до конца 2026 года планируется открыть три новых детских сада. Строительные работы на объектах уже полностью завершены, на сегодня оформляются документы для ввода в эксплуатацию. Об этом на брифинге Региональной службы коммуникаций Алматы сообщила аким Наурызбайского района Назира Тогизбаева.

Новые дошкольные учреждения расположены в микрорайонах Калкаман и Курамыс, а также в жилом комплексе «Нурлы Дала». Детский сад №207 в Калкамане рассчитан на 240 мест, детские сады №203 в Курамысе и №204 в ЖК «Нурлы Дала» — на 320 мест каждый.

В сентябре 2025 года в микрорайоне Шугыла уже был открыт детский сад на 320 мест.

Расширяется и школьная инфраструктура района. В 2025 году в микрорайонах Шугыла и Курамыс введены в эксплуатацию три новые школы общей вместимостью 5 500 мест.

В 2026 году открылись общеобразовательные школы №223 и №41, каждая на 1 200 мест, а также санаторная школа-интернат №15 на 340 мест. Кроме того, введен в эксплуатацию дополнительный корпус школы-гимназии №174 на 375 мест.