В акимате Алматы напомнили, куда обращаться в случае отсутствия отопления

В преддверии отопительного сезона 2026–2027 годов в Алматы будет работать круглосуточный «Штаб оперативного реагирования». При отсутствии отопления, протечках или неисправностях жители смогут обратиться на горячую линию 109, в Единый диспетчерский центр по номеру 225-14-31, а также в органы управления многоквартирными жилыми домами. Об этом сообщили в управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции Алматы.

«Подключение объектов к теплоснабжению будет осуществляться поэтапно. В первую очередь тепло будет подано в социально значимые объекты – учреждения образования, здравоохранения, социальной защиты, а также другие объекты, имеющие особое значение для населения. После этого подключение к теплоснабжению будет осуществляться в многоквартирных жилых домах и иных объектах», - отметили в управлении.

Жителям рекомендуют заранее проверить исправность радиаторов и запорной арматуры в квартирах. Самовольное вмешательство в систему отопления, в том числе снятие радиаторов или слив воды, может привести к аварийным ситуациям, нарушению работы системы и отключению отопления на стояках.

Также не следует закрывать доступ к радиаторам и стоякам отопления или завешивать их плотными шторами, поскольку это снижает теплоотдачу. В первые дни после подачи теплоносителя необходимо соблюдать осторожность: радиаторы могут нагреваться до высокой температуры. Особое внимание следует уделить безопасности детей и домашних животных.

Помимо горячей линии 109 и Единого диспетчерского центра, обращения можно направлять через официальные страницы управления в социальных сетях, Open Almaty и e-Otinish.

Напомним, отопительный сезон в Алматы планируется начать 9 октября.