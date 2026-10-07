Одно из ведущих отраслевых изданий Азиатско-Тихоокеанского региона TTGmice представило Алматы как перспективное направление для международных мероприятий, корпоративных поездок и делового туризма.

Публикация в специализированном сингапурском издании, ориентированном на профессиональную аудиторию MICE-индустрии, отражает растущий интерес к Алматы со стороны международного рынка.

Особое внимание TTGmice уделяет ключевому преимуществу города – уникальному сочетанию мегаполиса и гор.

Современная деловая инфраструктура, международные гостиницы и площадки для мероприятий находятся в непосредственной близости от Заилийского Алатау. Это позволяет совмещать деловую программу с горным отдыхом, культурными маршрутами, гастрономией и активными форматами.

В числе преимуществ также отмечается развитая международная транспортная доступность. Алматы связан прямыми рейсами с крупнейшими городами Азии, включая Пекин, Шанхай, Сеул, Бангкок и Куала-Лумпур, что расширяет возможности для проведения конференций, форумов и корпоративных мероприятий с участием зарубежных гостей.

Отдельно издание отмечает работу Visit Almaty с международными организаторами – от проведения ознакомительных визитов и подбора площадок до взаимодействия с гостиницами, сервисными компаниями и локальными партнерами.

Публикация в TTGmice представляет возможности Алматы профессиональному сообществу, которое участвует в выборе направлений для проведения крупных международных мероприятий.

Сегодня Алматы укрепляет позиции не только как туристический центр Центральной Азии, но и как площадка для международных деловых событий. Близость крупнейших азиатских рынков, широкая маршрутная сеть, современная городская среда и горы рядом с мегаполисом формируют конкурентное предложение для глобального MICE-рынка. Алматы становится новой точкой притяжения делового туризма на пересечении Европы и Азии.