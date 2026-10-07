В Алматы строят новое здание родильного дома №2

В Алматы продолжается строительство нового здания родильного дома №2. Медицинский объект возводят в Медеуском районе на ул. Жангельдина.

История самого учреждения насчитывает почти 90 лет. Родильный дом №2 построен в 1937 году, последний капитальный ремонт проводился в 2003 году, и здание уже не соответствовало современным требованиям к медицинской инфраструктуре.

Строящийся родильный дом будет состоять из цокольного и трех надземных этажей, общей площадью более 12,4 тыс. кв. метров.

В новом здании предусмотрен полный цикл медицинской помощи. Здесь разместятся родовое и послеродовое отделения, отделение реанимации и интенсивной терапии для беременных и рожениц, палата интенсивной терапии, диагностическая палата, а также подразделения для недоношенных и новорождённых, нуждающихся в реанимационной помощи.

Для выхаживания недоношенных детей предусмотрено 10 кювезов. Еще 12 кювезов разместят в отделении реанимации и интенсивной терапии новорождённых. Также в проекте предусмотрены реанимационная палата для новорождённых и молочный блок. Кром того, запроектированы две операционные – малая и экстренная. В приемно-диагностическом отделении пациентов будут распределять по степени тяжести состояния.

Отдельно в проекте продумана внутренняя логистика. Для пациентов, стерильных материалов, продуктов питания, медицинских отходов предусмотрены отдельные маршруты. Перемещение между этажами будет осуществляться по лестницам и на лифтах. Все входные группы будут доступны для маломобильных граждан.

Проектная мощность родильного дома составит 36 койко-мест. Штат учреждения предусматривает 229 сотрудников. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на следующий год.