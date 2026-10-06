В Алматы состоялась церемония награждения победителей городских конкурсов «Лучший зеленый детский сад» и «Лучший зеленый колледж», проведенных в рамках общенациональной экологической инициативы Главы государства – «Таза Қазақстан».

Организатором конкурсов выступило управление образования города Алматы.

Конкурсы направлены на развитие экологической культуры в образовательных организациях, формирование у детей и молодежи ответственного отношения к окружающей среде, а также поддержку практических инициатив в сфере озеленения и экологического воспитания.

В конкурсе «Лучший зеленый детский сад» приняли участие дошкольные организации Алматы. На районном этапе образовательные учреждения представили проекты, после чего лучшие инициативы были отобраны для участия в городском этапе.

При оценке конкурсных работ учитывались уровень озеленения территорий, реализация экологических проектов с участием воспитанников, а также практическая направленность представленных инициатив.

По итогам конкурса призовые места распределились следующим образом:

І место — ясли-сад №31 Алатауского района;

II место — ясли-сад №186 Ауэзовского района;

III место — ясли-сад №125 Медеуского района.

Как отметила руководитель городского дошкольного ресурсного центра Наталья Карасева, конкурс «Лучший зеленый детский сад» в Алматы проводится впервые и стал площадкой для обмена практическим опытом в сфере экологического воспитания.

«Критериев было много. Это и ландшафтный дизайн детских садов, и проектные работы по экологическому воспитанию с детьми», – отметила Наталья Карасева.

Одним из победителей стал ясли-сад №31, где реализуется собственная программа «Зеленый детский сад». В экологические инициативы вовлечены воспитанники и их родители.

В рамках программы дети знакомятся с принципами раздельного сбора отходов, учатся рационально использовать воду и электроэнергию, ухаживать за растениями и выращивать овощные культуры в теплицах.

«Дети с самого начала работают над проектами по экологии и охране окружающей среды. Они учатся сортировать мусор, а то, чему можно дать вторую жизнь, используем в специальных мастерских», – рассказала заведующая ясли-садом №31 Айнур Бахтиева.

Практическая часть экологического воспитания включает использование системы капельного орошения для полива огорода и теплиц. Органические отходы перерабатываются в органическое удобрение. Кроме того, на территории детского сада установлены солнечные панели, которые используются для освещения.

Впервые в Алматы также состоялся городской конкурс «Лучший зеленый колледж», объединивший организации технического и профессионального образования.

По итогам конкурса:

I место — Алматинский казахский гуманитарно-педагогический колледж №1;

II место — Алматинский строительно-технический колледж;

III место — Алматинский колледж телекоммуникаций и машиностроения.

В Алматинском казахском гуманитарно-педагогическом колледже №1 в рамках конкурса реализованы проекты «Экокампус», «Зеленое пространство» и «Экологическая культура». Студенты и преподаватели приняли участие в озеленении территории, высадке деревьев и создании «Аллеи учителей». К экологической инициативе также присоединились выпускники колледжа.

Победители и призеры обоих городских конкурсов награждены дипломами управления образования города Алматы.