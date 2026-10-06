Euronews представил Алматы мировой аудитории

Международное издание Euronews представило Алматы глобальной аудитории через одну из самых узнаваемых особенностей города - историю алматинского яблока. Об этом сообщили в управлении туризма Алматы.

Euronews является одним из крупнейших международных новостных брендов Европы. Контент медиасети доступен в 160 странах, а совокупная аудитория на телевидении, цифровых и подключенных устройствах превышает 400 млн пользователей ежемесячно. Только за 2025 год контент Euronews собрал 1,83 млрд видеопросмотров и около 1,4 млрд просмотров страниц.

В публикации Алматы представлен как туристическое направление Центральной Азии, где история, природное наследие, гастрономия и современная городская культура дополняют друг друга.

Отдельное внимание в материале уделено яблочным садам в окрестностях Алматы, алматинскому апорту и ежегодному фестивалю Alma Fest. В этом году на фестивале было представлено более 200 тонн яблок.

Публикация на международной площадке с широкой аудиторией способствует продвижению Алматы за рубежом и повышению узнаваемости города как туристического направления.

Для зарубежных туристов история алматинского яблока становится еще одним поводом познакомиться с городом, его культурой и природным наследием.

Источник: https://www.euronews.com/2026/10/05/is-kazakhstan-the-birthplace-of-apples-heres-how-the-fruit-spread-across-the-world