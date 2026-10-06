В Алматы до конца года построят три новые поликлиники

В Алматы до конца года планируется завершить строительство трех новых поликлиник в микрорайонах Шұғыла и Алтай-1, а также на ул. Айтеке би в Алмалинском районе. Каждая из них рассчитана на прием до 500 пациентов за смену. Об этом сообщили в управлении строительства города.

Ожидается, что новые объекты расширят доступ жителей к медицинской помощи и снизят нагрузку на существующие поликлиники.

Поликлиника в микрорайоне Шұғыла Наурызбайского района занимает более 12 тыс. кв. метров. Она будет работать в две смены и сможет принимать до 1 тыс. пациентов в день.

В здании разместятся взрослое и детское отделения, женская консультация, клинико-диагностическая лаборатория, отделения функциональной диагностики и медицинской реабилитации. Также предусмотрены дневной стационар на 26 мест и центр амбулаторной хирургии.

Еще одну поликлинику строят на ул. Айтеке би в Алмалинском районе. Пятиэтажное здание площадью более 8 тыс. кв. метров рассчитано примерно на 30 тыс. прикрепленных жителей.

Здесь будут работать терапевтическое и педиатрическое отделения, врачи общей практики, женская консультация, центр амбулаторной хирургии и дневной стационар. Также жители смогут получить помощь по направлениям медицинской реабилитации, стоматологии, офтальмологии, оториноларингологии и онкологии.

Третья поликлиника строится в микрорайоне Алтай-1 Турксибского района. Площадь здания составляет около 10 тыс. кв. метров. Медучреждение будет работать в две смены и сможет также принимать до 1 тыс. пациентов в день.

В поликлинике разместится Центр семейного здоровья с кабинетами врачей общей практики и узких специалистов. Кроме того, предусмотрены молодежный центр здоровья, отделение профилактики и социально-психологической помощи и дневной стационар.

На всех трех объектах предусмотрено разделение потоков пациентов, отдельные входы, лифты и пандусы для людей с особыми потребностями.