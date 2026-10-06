Более 54 тысяч жителей Медеуского района Алматы охватят проекты строительства новых сетей

В Медеуском районе Алматы на сегодня ведется строительство и реконструкция порядка 240 км сетей водоснабжения и водоотведения. Реализуемые проекты охватят более 54 тыс. жителей. Об этом на брифинге Региональной службы коммуникаций Алматы сообщил аким Медеуского района Еркебулан Оразалин.

Крупные проекты реализуются в микрорайонах Горный Гигант, Малая Станица, Атырау и Каменское плато.

«Сегодня в районе ведется строительство и реконструкция порядка 240 км сетей водоснабжения и водоотведения. Здесь строится порядка 170 км инженерных сетей, которыми будут охвачены около 18 тысяч жителей», - рассказал Еркебулан Оразалин.

Параллельно управлением энергетики и водоснабжения Алматы реализуются проекты в микрорайонах Думан, Бутаковка, Кимасар, Шымбулак и АкСартау. Их общая протяженность составляет порядка 64 км, охват — более 36 тыс. жителей.

Основная задача проводимых работ — поэтапно обеспечить централизованными коммуникациями территории, где ранее отсутствовала необходимая инженерная инфраструктура, и повысить надежность действующих сетей, резюмировал аким района.