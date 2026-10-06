В Алматы объем креативной индустрии достиг 672 млрд тенге

По итогам 2025 года в Алматы зарегистрировано 21,5 тыс. субъектов предпринимательства в сфере креативных индустрий. Объем валовой добавленной стоимости отрасли достиг 672 млрд тенге, налоговые поступления - 49,4 млрд тенге. Инвестиции в основной капитал выросли в 4,5 раза и составили 65 млрд тенге. Об этом сообщили в управлении туризма Алматы.

Креативная индустрия объединяет музыку, кино, дизайн, моду, архитектуру, медиа, цифровой контент и событийную сферу. Вместе с экономическими показателями в городе растет число культурных площадок и крупных событий, отметили в ведомстве.

В сентябре 2025 года в Алматы открылся Almaty Museum of Arts площадью более 10 тыс. кв. м, начал работу Центр современной культуры «Целинный». Город также принимает крупные международные концерты и фестивали.

Одним из предстоящих событий станет THE ICONIC CREATOR AWARDS 2026, которая пройдет 11 ноября на Almaty Arena. Впервые премия объединит на одной площадке представителей креативных индустрий Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

В Алматы соберутся авторы, артисты, режиссеры, дизайнеры, предприниматели, продюсеры, архитекторы, представители медиа и digital-индустрии. Премия охватит 15 направлений — от музыки, кино и визуального искусства до архитектуры, игровой индустрии и креативных технологий. Предусмотрено 100 основных и девять специальных наград.

Проведение крупных международных мероприятий в сфере креативных индустрий также рассматривается как одно из направлений развития событийного туризма Алматы. Такие события привлекают в город участников и гостей из других стран и создают новые возможности для сотрудничества представителей креативного сектора Центральной Азии.