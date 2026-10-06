В Алматы завершены противооползневые работы на 18 участках Медеуского района

В Медеуском районе Алматы ведется работа по предупреждению оползневых процессов и снижению рисков чрезвычайных ситуаций в предгорной части города. Об этом на брифинге Региональной службы коммуникаций Алматы сообщил аким Медеуского района Еркебулан Оразалин.

По его словам, по каждому оползнеопасному участку совместно с уполномоченными государственными органами и экспертными организациями определены необходимые инженерные мероприятия.

«На территории района выявлено 48 оползнеопасных участков. Непосредственно акиматом района проводится работа на 12 участках, из них в работе осталось 4», — отметил Еркебулан Оразалин.

Кроме того, на восьми участках собственники проводят работы в соответствии с заключениями экспертных организаций.

В зависимости от особенностей территории предусматриваются укрепление склонов и подпорных конструкций, а также другие инженерные решения, направленные на стабилизацию грунта.

На сегодня комплексные противооползневые мероприятия завершены на 18 участках. Еще 30 участков остаются на контроле, работы по ним продолжаются, отчитался Еркебулан Оразалин.

Он добавил, что при этом с 2024 года число потенциально опасных участков в Медеуском районе достигало 87.

Приоритетной задачей остается предупреждение чрезвычайных ситуаций: потенциально опасные участки отрабатываются заранее, до возникновения критических ситуаций.