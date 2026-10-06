Медеуский район Алматы переводит полив зеленых зон на альтернативные источники воды

В Медеуском районе Алматы системы автоматического полива зеленых зон планируют обеспечивать водой из рек. Это позволит сократить использование питьевой воды для полива и снизить нагрузку на централизованную систему водоснабжения. Об этом на брифинге Региональной службы коммуникаций Алматы сообщил аким Медеуского района Еркебулан Оразалин.

По его словам, новый подход особенно актуален в летний период, когда в городе возрастает водопотребление. Использование альтернативных источников позволит обеспечить полив общественных пространств без дополнительной нагрузки на сети «Алматы Су» и систему водоснабжения жилых домов.

Вместе с озеленением в районе создается отдельная инженерная инфраструктура, необходимая для дальнейшего содержания высаженных растений, рассказал аким района.

Он отметил, что в текущем году такой подход уже применен на участках 14 улиц общей площадью около 7,1 га. Аналогичные работы проводятся вдоль ВОАД, где системой полива планируется охватить 16 га зеленых зон.