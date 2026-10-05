В Жетысуском районе Алматы завершилось благоустройство еще одной территории в рамках программы «Бюджет народного участия – 2026».

На улице Бурундайская, 173д/19 в Алматы появилось полноценное общественное пространство, где можно играть, заниматься спортом, отдыхать и проводить время всей семьёй. Еще недавно здесь была только небольшая детская площадка.

Теперь здесь есть футбольное поле, две детские игровые площадки, воркаут-зона и две уютные зоны отдыха. Для жителей установили 11 игровых элементов, 14 скамеек, 14 урн и две перголы.

Особое внимание уделили и самой территории. Здесь уложили почти 3 тысячи квадратных метров новой брусчатки, обновили резиновое и асфальтовое покрытие, разбили около 2 тысяч квадратных метров газона, высадили цветы и кустарники.

А чтобы зеленая территория оставалась ухоженной, здесь установили систему автоматического полива со скважиной.

В Жетысуском районе такие изменения происходят сразу на 25 территориях в рамках программы «Бюджет народного участия». Одни проекты уже завершены, на других работы продолжаются.