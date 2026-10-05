В Ауэзовском районе Алматы открыли два детсада и готовят новые проекты

В Ауэзовском районе Алматы в декабре планируют завершить строительство новой школы № 13 на месте прежнего здания, а в октябре, пристройку к школе-гимназии № 1. Параллельно в районе строят и проектируют новые школы, детские сады и медицинские объекты. О развитии социальной инфраструктуры на пресс-конференции Региональной службы коммуникаций Алматы рассказал аким района Абзал Егембердиев.

Сейчас, по словам акима, в районе работают 54 школы - 33 государственные и 21 частная. В них обучаются более 59 тысяч детей. При этом дефицит ученических мест превышает шесть тысяч.

Чтобы снизить это количество в апреле этого года началось строительство школы № 13. Школу № 158 начали строить 1 сентября, завершение работ запланировано на 2027-2028 годы.

«В октябре ожидается завершение пристройки к школе-гимназии № 1, строительство которой началось в марте. Строительно-монтажные работы школы №42 начались 1 сентября, их завершение запланировано на 2027 год. На стадии государственной экспертизы и разработки систем сейсмоизоляции находятся школы-гимназии № 133, № 5 и № 6, а также школа № 116, положительное заключение государственной экспертизы уже получено для школы № 104. Ведется работа по изъятию дополнительных земельных участков для строительства школы № 72: ее проектная мощность должна вырасти с 380 до 1 200 ученических мест», - отметил Абзал Егембердиев.

Дефицит мест в дошкольных учреждениях района, по словам акима, сейчас составляет 5 895 мест. В сентябре здесь открылись два новых яслей-сада, строительство которых завершили в 2025 году. В микрорайоне № 10 открылся объект на 160 мест, в микрорайоне «Алтын бесик» - на 120 мест.

«В перспективе предусмотрена реконструкция яслей-садов № 58 в микрорайоне Таугуль-1 и № 29 в микрорайоне № 1. В Таугуль-1 планируется строительство нового яслей-сада со сносом аварийного здания филиала школы № 72 и яслей-сада № 53. Новые ясли-сады также предусмотрены в микрорайоне № 2, на месте бывшей частной школы “Ак-Ниет”, и в микрорайоне Аксай-2, на территории яслей-сада № 52, где ранее размещалась частная школа “Арай”», - сказал аким района.

Много новых проектов и сфере здравоохранения. Сейчас здесь завершается капитальный ремонт с сейсмоусилением городской поликлиники № 16. На территории Детской городской клинической больницы № 2 строят новое трехэтажное здание на 67 койко-мест общей площадью 11,7 тысячи квадратных метров.

«Также идет проектирование филиала городской поликлиники № 18 в микрорайоне “Куаныш” на 300 посещений. Существующего земельного участка недостаточно для размещения котельной, трансформаторной подстанции и парковочной зоны. Поэтому планируется выкуп дополнительного участка площадью 0,18 гектара», - подчеркнул Абзал Егембердиев.