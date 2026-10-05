В Ауэзовском районе Алматы обновили инженерные сети и восстановили 35 км кабельных линий

В Ауэзовском районе Алматы в текущем году завершили два крупных проекта по строительству инженерных сетей. Центральными городскими коммуникациями будут обеспечены около 6 тыс. жителей микрорайона Достык и квартала улиц Саина, Шаляпина, Яссауи и Жандосова. Об этом на пресс-конференции Региональной службы коммуникаций Алматы сообщил аким Ауэзовского района Абзал Егембердиев.

В микрорайоне Достык завершено строительство 15,7 км инженерных сетей, в том числе 14,6 км канализации и 1,1 км водопровода. Новые сети охватывают 800 домов, где проживают 3,5 тыс. человек.

Во второй очереди квартала улиц Саина, Шаляпина, Яссауи и Жандосова проложено 24,8 км сетей — по 12,4 км канализации и водопровода. Проект охватывает 500 частных домов, где проживают 2,5 тыс. человек.

«В совокупности порядка шести тысяч жителей этих территорий будут обеспечены центральными городскими коммуникациями. Это результат завершенных проектов по строительству инженерных сетей», — отметил Абзал Егембердиев.

Параллельно в районе обновляют действующие коммунальные сети. По линии «Алматы Су» завершена реконструкция 2,5 км канализационных сетей в микрорайонах № 8, № 10, Тастак-1, Сайран, а также на ул. Саина.

По линии ТОО «Алматинские тепловые сети» реконструировано 2,1 км теплосетей в микрорайонах Мамыр-1, Мамыр-3, Таугуль-1, Аксай-2 и Аксай-4, на ул. Саина и пр. Райымбека.

«Сейчас продолжается реконструкция 5,3 километра сетей водоснабжения в микрорайоне № 1 и 600 метров тепловых сетей в микрорайонах № 5, Аксай-4 и Жетысу-2. Завершить эти работы планируется до 15 октября этого года. Реконструкция охватывает и сети водоснабжения, и теплоснабжения», — сказал аким района.

Отдельное внимание уделяется наружному освещению. В текущем году восстановлено 35 км кабельных сетей, установлено 234 опоры освещения и заменено 1 859 светильников.

«До конца 2026 года запланировано восстановить еще 8 километров кабельных сетей, установить 35 опор освещения и заменить 474 светильника. Общий объем выделенных на эти работы средств составляет 900 млн тенге. Работа по наружному освещению продолжается», — подчеркнул Абзал Егембердиев.