На сегодня с начала 2026 года в государственный бюджет от Ауэзовского района Алматы поступило 266,4 млрд тенге налогов и платежей. Об этом на площадке Региональной службы коммуникаций Алматы сообщил аким района Абзал Егембердиев, представив итоги социально-экономического развития за девять месяцев.

Из общей суммы 127,2 млрд тенге поступило в республиканский бюджет, 139,2 млрд тенге — в местный.

Объем оптовой торговли в районе составил 630 млрд тенге, розничной — 861,6 млрд тенге.

Объем строительных работ достиг 42,6 млрд тенге, увеличившись на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За девять месяцев 2025 года этот показатель составлял 39,9 млрд тенге.

«Ауэзовский район – один из активно развивающихся районов, занимающий важное место в социально-экономической жизни города», - подчеркнул аким района.