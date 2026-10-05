От сортировки до обмена: в Алматы прошла экологическая акция Recycle Бірге

В Алматы состоялась экологическая акция Recycle Бірге, которая прошла 4 октября на площадке Казахстанско-Британского технического университета. Жители могли сдать вторичное сырье на сортировку, обменяться вещами и познакомиться с экологическими инициативами. Об этом сообщили в ТОО «Eco Almaty».

Одним из основных направлений акции стало повторное использование вещей. Одежду и другие предметы, которые больше не нужны одним владельцам, участники могли передать другим, продлевая срок их использования и сокращая количество отходов.

Также на площадке был организован прием вторичного сырья для последующей сортировки. Участникам рассказали о принципах раздельного сбора и рационального обращения с отходами.

Проект Recycle Бірге реализуется в Алматы с 2019 года. За это время в городе проводились экологические акции, посвященные раздельному сбору отходов, повторному использованию вещей и ответственному потреблению.

Мероприятие прошло в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» при поддержке акимата Алмалинского района и КБТУ. В этом году акцию также приурочили к 90-летию Алмалинского района.

Октябрьская встреча завершила сезон мероприятий Recycle Бірге, проходивших на открытых городских площадках. С переходом к осенне-зимнему периоду экологическая работа проекта продолжится в других форматах.