Алматинец Тамирлан Тлеулес завоевал историческое золото Азиатских игр по таеквондо

Алматинский спортсмен Тамирлан Тлеулес стал первым казахстанским таеквондистом, завоевавшим золотую медаль летних Азиатских игр. Исторического результата он добился на XX летних Азиатских играх, проходящих в японской префектуре Аичи и городе Нагоя, сообщили в Управлении спорта города Алматы.

В финале весовой категории до 58 кг Тамирлан встретился с представителем Филиппин Куртом Брайаном Барбозой. Одержав победу в напряженном поединке, алматинец вписал свое имя в историю казахстанского таеквондо.

Путь к золотой медали был непростым. В первом поединке Тамирлан победил спортсмена из Омана, в четвертьфинале одолел чемпиона мира Аболфазла Занди из Ирана, а в полуфинале взял верх над представителем Южной Кореи Ан Хянсиком со счетом 2:1.

До этого казахстанские таеквондисты трижды выходили в финал Азиатских игр, однако завоевывали серебряные медали. Тамирлан Тлеулес стал первым, кому удалось подняться на высшую ступень пьедестала.