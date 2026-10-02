С 09:00 3 октября до 20:00 5 октября 2026 года движение автотранспорта в Бостандыкском районе Алматы будет ограничено по ул. Байсеитовой от пр. Абая до дома № 45. Об этом сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности при проведении ремонтных работ на участке магистральной тепловой сети. Работы проводятся с целью минимизации рисков нештатных ситуаций в отопительный период.

Приносим извиненния и просим с пониманием отнестись к временным неудобствам.