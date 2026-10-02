Алматинский театр кукол признан лучшим на республиканском фестивале

На II Республиканском фестивале театров «Ертіс-Баян», проходившем в Павлодаре с 25 по 30 сентября 2026 года, Государственный академический театр кукол города Алматы по решению жюри стал победителем в номинации «Лучший ансамбль».

Об этом сообщили в управлении культуры города.

В театральном состязании приняли участие 11 ведущих коллективов из разных регионов страны, в том числе из Астаны, Алматы, Атырау, Актау, Актобе, Жезказгана, Караганды и Павлодара. Алматинский театр кукол представил спектакль «Шекпен», поставленный по мотивам известного произведения выдающегося писателя Николая Гоголя. Постановка была тепло встречена зрителями и специалистами театральной сферы.

Фестиваль предоставил жителям Павлодара возможность познакомиться с лучшими образцами казахстанского театрального искусства, а также стал площадкой для укрепления творческих связей между театральными коллективами и обмена профессиональным опытом. В этом году фестиваль, организованный Павлодарским областным казахским музыкально-драматическим театром имени Жусупбека Аймауытова, прошел в рамках празднования 80-летнего юбилея известного режиссера, педагога, заслуженного деятеля Казахстана Ерсайына Тапенова.

Государственный академический театр кукол считает одними из своих важнейших задач широкое продвижение новых творческих направлений на международных и республиканских площадках, а также развитие профессионального потенциала коллектива. В рамках фестиваля театр представил спектакль «Шекпен», поднимающий темы буллинга, внутренних противоречий человека, несправедливости в обществе и призывающий к милосердию, состраданию, взаимной поддержке и помощи. С этой постановкой коллектив принял участие в масштабном фестивале республиканского уровня наряду с другими театрами страны.

Спектакль был поставлен в 2024 году под руководством специально приглашенного из Грузии режиссера Николоза Сабашвили. Ранее постановка уже была удостоена премии Международной ассоциации театральных критиков «Премия критиков» в номинации «Спектакль года театра кукол», а также завоевала Гран-при Международного фестиваля театров кукол «Ортеке».

В рамках II Республиканского фестиваля театров «Ертіс-Баян» особое впечатление на зрителей произвели слаженная работа артистов театра кукол на сцене, их профессиональное мастерство в кукловождении, актерская игра, хореография, использование декораций и реквизита, а также художественное решение света и звука. Спектакль получил высокую оценку и со стороны членов жюри. По итогам фестиваля коллектив театра кукол был признан достойным награды в номинации «Лучший ансамбль».

«Я посмотрел спектакль и остался под большим впечатлением. Очень благодарен своим коллегам. Весь коллектив работал как единое целое. Меня восхитило, насколько точно им удалось донести до зрителя все требования режиссера и каждую заложенную им деталь. В целом артисты театра кукол способны одновременно выполнять сразу несколько функций. Это тоже мастерство, которое достигается огромным трудом», – отметил известный казахстанский актер, заслуженный деятель Казахстана Адиль Ахметов.