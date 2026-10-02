Призеры и участники Азиатских игр вернулись в Алматы

Сегодня в Международном аэропорту Алматы встретили спортсменов национальной сборной Казахстана, завершивших свои выступления на XX летних Азиатских играх, которые продолжаются в Японии. Об этом сообщили в Управлении спорта города Алматы.

Вместе с национальной сборной в Алматы прибыли и алматинские призеры Азиатских игр. Серебряные медали завоевали Аянат Жумагали в тяжелой атлетике в весовой категории до 77 кг и Кристина Морозова в полумарафоне по спортивной ходьбе. Бронзовым призером в соревнованиях по курашу в весовой категории до 81 кг стал Адилет Ахметгали.

Также в Алматы вернулась алматинская спортсменка Ясмина Токсанбаева, выступившая в составе национальной сборной Казахстана в марафоне по спортивной ходьбе.

Вместе с ними прибыли представители национальной сборной Казахстана по легкой атлетике, в том числе серебряные призеры Азиатских игр Кристина Овчинникова и Нора Джеруто Тануи.

В Международном аэропорту Алматы спортсменам устроили торжественную встречу. Встречать участников и призеров Азиатских игр пришли руководитель Управления спорта города Алматы, представители спортивной общественности, тренеры, родные и близкие спортсменов, а также многочисленные болельщики. Собравшиеся тепло приветствовали спортсменов и поздравили призеров с завоеванными наградами.

Отметим, что XX летние Азиатские игры в Японии продолжаются. Ряд спортсменов сборной Казахстана еще продолжает выступление и в ближайшие дни поборется за медали.