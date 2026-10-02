В Алматы продолжают борьбу с незаконными объектами: под снос попал магазин

По информации Управления градостроительного контроля, незаконный объект располагался по ул. Розыбакиева, 292.

В ходе внеплановой проверки было установлено, что собственник за отсутствием разрешительных документов возвел пристройку к жилому дому и эксплуатировал ее как магазин и шиномонтаж.

Управлением в отношении собственника приняты административные меры, после чего материалы были переданы в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям. Судом принято решение снести незаконно возведенное строение.

Снос объекта произведен собственником во исполнение решения суда.