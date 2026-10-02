Алматы и японская Rakuten Sports будут развивать спортивный туризм

30 сентября Almaty Tourism Bureau и Rakuten Sports подписали меморандум о сотрудничестве в сфере спортивного и событийного туризма. Стороны планируют развивать совместные проекты и проработать возможность проведения в Алматы международных спортивных мероприятий и турниров. Об этом сообщили в управлении туризма города.

Документ подписан в ходе официального визита в Алматы делегации Rakuten Sports во главе с Митчем Такахаси, вице-президентом направления контент-бизнеса и развлечений компании Rakuten Group.

На переговорах стороны обсудили потенциальные форматы совместных проектов, возможность проведения международных турниров в Алматы, а также их продвижение на зарубежных рынках.

Сотрудничество Almaty Tourism Bureau и Rakuten Sports началось в апреле 2025 года в Сингапуре на международной MICE-выставке The Meetings Show Asia Pacific. Тогда состоялась первая B2B-встреча команд, на которой были обозначены перспективные направления совместной работы. Подписание меморандума стало следующим этапом переговоров.

«С Rakuten Sports мы начали диалог в апреле прошлого года в Сингапуре. Сегодня переходим к следующему этапу – проработке конкретных совместных проектов. В частности, обсуждаем возможность проведения в Алматы международных спортивных мероприятий и турниров. Такие проекты могут способствовать развитию событийного туризма, привлечению зарубежной аудитории и продвижению Алматы на международном рынке», – отметил директор Almaty Tourism Bureau Марлен Маралов.

Rakuten Sports входит в Rakuten Group – одну из крупнейших технологических групп Японии. С группой связаны профессиональный футбольный клуб Vissel Kobe, бейсбольные команды Tohoku Rakuten Golden Eagles и Rakuten Monkeys. Rakuten также известна международными спортивными партнерствами: компания была генеральным партнером FC Barcelona, сотрудничала с Golden State Warriors, Davis Cup, Spartan Race и другими международными спортивными организациями и проектами.

Подписанный меморандум предусматривает развитие профессиональных контактов, обмен опытом и информацией, а также проработку совместных инициатив в сфере спортивного и событийного туризма.

Для Алматы сотрудничество с Rakuten Sports открывает возможности для привлечения международных спортивных событий, развития событийного туризма и продвижения города на зарубежных рынках.