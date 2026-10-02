Фестиваль в честь Международного дня пожилых людей прошел в Алматы

В Алматы состоялся фестиваль, посвященный Международному дню пожилых людей. Его организовал городской Центр активного долголетия. Праздник проходит уже в четвертый раз и традиционно объединяет представителей старшего поколения, которые выступают не только в роли зрителей, но и сами выходят на сцену, демонстрируя свои таланты и достижения.

Участники фестиваля пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах и делились творческими успехами, которых достигли благодаря бесплатным занятиям в Центре активного долголетия. В фойе тем временем развернулась выставка картин и изделий ручной работы, созданных самими посетителями центра.

Праздник, который прошел в здании Казахского государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы, собрал более 700 человек.

Одной из участниц программы стала 80-летняя Марияш Кайсарбекова. Центр активного долголетия она посещает около года и за это время смогла осуществить давнюю мечту — научилась исполнять кюи.

«Я всегда пела, с самого детства, и у меня хорошо получалось. А вот исполнять кюи не умела, но мечтала научиться. Знакомые подсказали, что надо прийти в Центр активного долголетия. Большое спасибо им за идею и, конечно, благодарю педагога, благодаря которому теперь я могу исполнять кюи. С удовольствием делаю это на всех домашних праздниках и не только», — рассказала алматинка.

Сегодня городской Центр активного долголетия посещают около 11 тысяч человек. Он объединяет четыре отделения, а за четыре года количество доступных направлений увеличилось с 40 до 70.

«За четыре года у нас очень большие успехи. Появились девять танцевальных коллективов, шесть домбровых ансамблей и четыре хоровых коллектива. Практически все они участвуют в международных конкурсах и возвращаются оттуда с призовыми местами и Гран-при. Есть у нас и модели, которые успешно ходят по подиуму. Они уже успели выступить в семи странах мира, среди которых Испания, Италия, Китай, Турция и Объединенные Арабские Эмираты», — рассказала директор Центра активного долголетия Алматы Сауле Бекетаева.

Среди проектов центра — «Серебряные университеты». Благодаря сотрудничеству с ведущими вузами страны участники программы могут продолжить обучение по интересующим их направлениям и получить новые знания на профессиональном уровне.

За время реализации проекта обучение прошли 3850 человек. Они осваивали кибербезопасность, мобилографию, английский язык, учились снимать короткометражные художественные фильмы и изучали другие современные направления.

Развивается в Алматы и движение серебряных волонтеров. Идею переняли у Японии, где представители старшего поколения самостоятельно проводят занятия и организуют кружки по интересам. Теперь подобная практика развивается и в городском центре.

Еще один проект — агрокраудсорсинг. Изначально его участники занимались выращиванием ягодных и овощных культур. Со временем направление расширилось: появились занятия по ландшафтному дизайну, гарден-терапии, иппотерапии и пет-терапии - взаимодействию с животными.

Фестиваль стал отправной точкой целого месяца мероприятий, посвященных старшему поколению. В течение октября в Алматы запланированы выставки, концерты, спортивные и образовательные занятия, творческие встречи и другие активности.

Таким образом, у алматинцев серебряного возраста впереди еще много возможностей для общения, творчества, освоения новых навыков и воплощения в жизнь давних мечт.