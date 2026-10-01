Назначен руководитель управления архитектуры и градостроительства Алматинской области

Распоряжением акима Алматинской области Арман Еркинович Айшуаков назначен на должность руководителя Управления архитектуры и градостроительства Алматинской области.

Арман Еркинович родился в 1991 году. Имеет высшее образование. В 2013 году окончил Казахскую головную архитектурно-строительную академию Международной образовательной корпорации по специальности «Архитектура», в 2014 году получил степень магистра по специальности «Архитектура» в этом же учебном заведении. В 2023 году окончил Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан по специальности «Государственное и местное управление».

В разные годы работал архитектором в ТОО «ПСК Архат 2», архитектором проектного института «Алматыгипрогор» в городе Алматы, главным специалистом Управления архитектуры и градостроительства города Алматы, а также руководителем службы «Городское планирование и координация территорий» в Жетысуском и Алмалинском районах.

С сентября 2025 года занимал должность заместителя руководителя Управления архитектуры и градостроительства города Алматы.