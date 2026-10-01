В Конаеве прошел бизнес-форум «Казахстан – Дания»

В областном центре Алматинской области прошел бизнес-форум «Казахстан – Дания». В мероприятии приняли участие более 100 представителей государственных органов, институтов развития, предпринимателей, инвесторов и руководителей компаний двух стран. В ходе встречи обсуждались пути практической реализации инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

В рамках мероприятия аким Алматинской области Чингис Аринов, министр иностранных дел Королевства Дания Ларс Лёкке Расмуссен и вице-министр иностранных дел Республики Казахстан Ардак Зебешев выступили с приветственными речами и отметили важность форума в укреплении и активизации сотрудничества между двумя странами.

В своем выступлении Чингис Аринов отметил, что в регионе созданы все необходимые условия для ведения бизнеса. По словам акима области, за последние восемь месяцев в регион привлечено около 747 млрд тенге инвестиций, что на 13,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, на стадии реализации находятся 293 инвестиционных проекта общей стоимостью 7,1 трлн тенге.

«Для размещения новых производств в регионе создаются 22 индустриальные зоны общей площадью 9 тыс. гектаров с совокупным инвестиционным портфелем около 1 трлн тенге. Агропромышленный комплекс также динамично развивается. На сегодняшний день реализуются 44 инвестиционных проекта общей стоимостью более 1,3 трлн тенге. Особое внимание мы уделяем глубокой переработке мяса и молока, зерновых и масличных культур, фруктов и овощей. Кроме того, развивается специальная экономическая зона «Alatau» площадью 98 тыс. гектаров, не имеющая аналогов в других регионах страны. Город Алатау, где одновременно будут развиваться промышленность, логистика, современные технологии и деловая инфраструктура, мы рассматриваем как новый экономический центр», — сказал Чингис Аринов.

Также он подчеркнул наличие значительного потенциала для расширения торгово-экономических связей между Королевством Дания и Казахстаном, а также реализации совместных проектов в сферах инвестиций, промышленности, агропромышленного комплекса, энергетики и современных технологий.

Почетный гость, министр иностранных дел Королевства Дания Ларс Лёкке Расмуссен отметил, что развитие сотрудничества со странами Центральной Азии, в том числе с Казахстаном, является одним из важных приоритетов для Дании.

«Наша главная цель — реализовывать инвестиционные проекты, создавать новые рабочие места, повышать профессионализм специалистов и развивать взаимовыгодный бизнес. Успешное экономическое сотрудничество зависит не только от технологий и капитала, но и от взаимного доверия. Поэтому мы хотим, чтобы между Казахстаном и Данией сформировались еще более прочные связи», — сказал Ларс Лёкке Расмуссен.

Вице-министр иностранных дел Республики Казахстан Ардак Зебешев отметил заинтересованность в том, чтобы богатый опыт и интерес казахстанских и датских компаний в сферах логистики, водного хозяйства, агропромышленного комплекса, фармацевтики и энергетики трансформировались в конкретные и долгосрочные проекты.

По итогам форума АО «НК «KAZAKH INVEST» подписало меморандум о сотрудничестве с крупнейшими предпринимательскими организациями Дании.

Отметим, что по итогам прошлого года товарооборот между двумя государствами достиг 19,7 млн долларов США, увеличившись на 43,9%. Сегодня двустороннее сотрудничество получает новые импульсы для развития.

Так, сегодня в селе Боралдай Алматинской области был запущен новый завод компании «Carlsberg Kazakhstan» по производству безалкогольных напитков. В проект инвестировано 344 млн долларов. Мощность предприятия составляет 1 млрд литров напитков в год.