В селе Боралдай Алматинской области состоялось открытие нового предприятия по производству безалкогольных напитков компании «Carlsberg Kazakhstan». В реализацию проекта инвестировано 344 млн долларов. Производственная мощность завода составляет до 1 млрд литров напитков в год. На предприятии будет создано около 230 рабочих мест для местных жителей. Готовая продукция будет поставляться не только на внутренний рынок Казахстана, но и экспортироваться в страны СНГ, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

В торжественной церемонии приняли участие аким Алматинской области Чингис Аринов, министр иностранных дел Королевства Дания Ларс Лёкке Расмуссен, вице-министр иностранных дел Республики Казахстан, представители компании и местные жители.

Глава региона отметил, что открытие нового производственного комплекса является значимым шагом в укреплении промышленного потенциала области.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил перед нами четкие задачи: Задача Правительства – обеспечить рост экономики и повышение благосостояния граждан. Развитие экономики прежде всего проявляется в реализации конкретных проектов в каждом регионе страны. Поэтому развитие производства и привлечение инвестиций являются одними из приоритетных направлений и для нашего региона. Запуск нового производственного объекта компании 1Carlsberg Kazakhstan» – один из крупных проектов в этом направлении. Он позволит диверсифицировать экономику региона, повысить инвестиционную активность и увеличить объем выпуска конкурентоспособной продукции», – сказал Чингис Аринов.

Специально прибывший на мероприятие Ларс Лёкке Расмуссен подчеркнул, что запуск предприятия имеет большое значение для укрепления сотрудничества между двумя странами.

«Несмотря на то, что Казахстан и Дания географически находятся далеко друг от друга, это не является препятствием для совместной работы. Открытие нового предприятия – яркое тому подтверждение и общая инвестиция в будущее. Завод также позволит увеличить объемы торговли, создать новые рабочие места, повысить благосостояние населения и внедрять новые технологии в производство», – отметил почетный гость.

В рамках мероприятия состоялся символический запуск новой производственной линии. После этого участники церемонии ознакомились с производственными мощностями предприятия и посетили основные производственные объекты.

На первом этапе реализации проекта предусмотрена работа пяти производственных линий, обеспечивающих выпуск напитков различных вкусов и их упаковку. В дальнейшем планируется развитие логистической инфраструктуры предприятия, в том числе складских мощностей и системы транспортировки готовой продукции.

Необходимое сырье предприятие будет закупать у местных производителей. Это позволит снизить зависимость от импорта и повысить спрос на продукцию отечественных поставщиков. На заводе внедрены современные технологии, обеспечивающие эффективное использование воды, электроэнергии и тепловых ресурсов.

Отметим, что сегодня в городе Конаев проходит бизнес-форум «Казахстан – Дания», направленный на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества. В рамках форума участники обсуждают перспективные направления взаимодействия и вопросы реализации инвестиционных проектов.