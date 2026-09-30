В городе Конаев планируется проведение бизнес-форума «Казахстан – Индия»

В городе Конаев — центре Алматинской области — планируется проведение бизнес-форума «Казахстан – Индия». Об этом стало известно в ходе встречи акима Алматинской области Чингиса Аринова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в Республике Казахстан Сайласом Тхангалом. В рамках форума представители крупных компаний в сферах строительства многофункциональных комплексов, гостиниц, больниц и жилья, а также энергетики проведут переговоры и обсудят инвестиционные инициативы, — сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Взаимодействие между Алматинской областью и Индией последовательно развивается. Так, по итогам прошлого года объем двустороннего товарооборота увеличился на 24% и достиг 30,7 млн долларов США.

В Алматинской области при участии индийских инвесторов реализуются два инвестиционных проекта общей стоимостью 278 млрд тенге в сферах туризма и образования. В настоящее время в регионе работают пять предприятий с участием индийского капитала и четыре совместных предприятия. Одним из ключевых направлений укрепления взаимного сотрудничества является и туризм. В частности, в прошлом году регион посетили около 2 500 туристов из Индии.

В своем выступлении Чингис Аринов выразил уверенность, что бизнес-форум станет полезным для обеих сторон и позволит достичь конкретных результатов. Он также отметил, что Алматинская область является одним из динамично развивающихся регионов страны, и рассказал о ее преимуществах и достижениях.

«Богатый опыт индийских компаний будет способствовать реализации новых технологических и инфраструктурных инициатив в Алматинской области. Со своей стороны мы готовы всесторонне рассматривать предложения инвесторов и оказывать необходимую поддержку вплоть до реализации проектов. За последние три года Алматинская область заключила соглашения о сотрудничестве с 17 зарубежными регионами. В этой связи мы заинтересованы в установлении прямого партнерства с регионами Республики Индия», — сказал глава региона.

Сайлас Тхангаль отметил, что бизнес-форум «Казахстан – Индия» создаст возможности для совместной работы предпринимателей в сфере недвижимости. Кроме того, он сообщил о намерении индийских компаний реализовать крупные инвестиционные проекты в городах Алатау и Конаев.

«Индия обладает передовым опытом в сферах здравоохранения, фармацевтики и роботизированной хирургии. Поэтому мы полностью готовы открывать производства в Алматинской области и совместно реализовывать масштабные инициативы по ряду приоритетных направлений, необходимых региону», — сказал Сайлас Тхангаль.

По итогам встречи стороны договорились развивать взаимовыгодное партнерство, активизировать реализацию совместных проектов и детально проработать вопросы проведения бизнес-форума.