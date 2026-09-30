В Алматинской области стартовала кампания по сбору семян

В Алматинской области началась кампания по сбору семян ели Шренка, лоха и других древесных пород. На сегодняшний день специалисты собрали уже около 1,5 тонны семян. Работы проводятся в рамках экологической программы «Таза Қазақстан». С середины октября планируется приступить к сбору семян черного саксаула. В этом году планируется заготовить до 10 тонн семян, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

В регионе действуют 2 постоянных и 10 временных питомников общей площадью около 130 гектаров. Собранные семена будут использованы для восполнения лесного фонда. Так, сотрудники учреждения «Куртинское лесное хозяйство» Балхашского района совместно со школьниками за один день собрали 200 килограммов семян лоха. В сборе приняли участие около 50 человек.

По словам директора КГУ «Куртинское лесное хозяйство» Габита Акшабакова, в соответствии с поручением Главы государства план по высадке 2 миллиардов деревьев последовательно реализуется. В период с 2028 по 2035 год на площади 80 гектаров планируется высадить 266 664 саженца лоха. Собранные семена планируется высеять во временном лесном питомнике для последующего выращивания саженцев в рамках реализации поставленного плана.

Мероприятие, проведенное на природе, помогает школьникам расширить знания об окружающей среде и формирует бережное отношение к ней. Ученик 9-го класса средней школы имени Д. Конаева Баукен Ергали, активно принявший участие в акции, отметил, что охрана природы является обязанностью каждого гражданина.

«И молодежь, и старшее поколение села Желторангы никогда не остаются в стороне от таких мероприятий. Я родился и вырос в этом селе и считаю своим гражданским долгом участвовать в подобных добрых делах. Ведь формирование культуры «Таза Қазақстан» — это ответственность каждого человека», — отметил он.

Сбор семян и уход за ними являются основой сохранения лесного фонда и приумножения природных богатств. Поэтому в Алматинской области работа в этом направлении будет продолжена в соответствии с намеченным планом.