Первый в Центральной Азии Кубок FIA по дрифту прошел в Казахстане

В Алматинской области завершился FIA Central Asia Drifting Cup – первый региональный Кубок FIA по дрифту в Центральной Азии. На трассе Sokol International Circuit за главный трофей боролись 20 пилотов из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Монголии и России.

Соревнования проходили в течение трех дней. Сначала пилоты определили сильнейших в квалификации, после чего борьба продолжилась в парных заездах. Пилоты на высокой скорости преодолевали повороты в управляемом заносе. Судьи оценивали траекторию, угол заноса, скорость и точность исполнения.

Отдельной частью программы стала церемония открытия перед решающими заездами. На трассу один за другим выехали участники Кубка – зрителям представили пилотов и их автомобили. Затем над Sokol International Circuit появились парашютисты с флагами Казахстана, Кыргызстана и FIA.

Зрители получили возможность увидеть дрифт не только с трибун. Перед решающими заездами болельщиков пригласили непосредственно на гоночный трек, где можно было вблизи рассмотреть подготовленные к соревнованиям автомобили, пообщаться с пилотами и получить автографы.

Главное зрелище началось с парными заездами. Рев моторов, плотный дым из-под шин и автомобили, проходящие повороты на высокой скорости в нескольких метрах друг от друга, сопровождали борьбу за первый Кубок FIA в регионе. При этом исход соревнований оставался открытым вплоть до финального заезда.

В официальной церемонии открытия принял участие заместитель акима Алматинской области Гани Майлыбаев. Он пожелал пилотам удачи и отметил, что проведение первого регионального Кубка FIA по дрифту в Казахстане имеет значение для развития автоспорта не только в стране, но и во всей Центральной Азии.

«Проведение в Алматинской области соревнований по автоспорту международного уровня — это большая ответственность и новый опыт для нас. В регионе уделяется особое внимание развитию спортивной инфраструктуры, проведению международных соревнований и поддержке массового спорта. Сегодняшние соревнования – это не только спортивная борьба. Они объединяют спортсменов стран Центральной Азии, дают возможность обмениваться опытом, совершенствовать профессиональное мастерство и развивать культуру автоспорта в регионе», — сказал Гани Майлыбаев.

Председатель Комиссии FIA по дрифту Коичи Мурата поблагодарил федерации автомотоспорта Казахстана и Кыргызстана, команду Sokol International Circuit и специалистов, участвовавших в организации соревнований.

Кульминацией трехдневной борьбы стал финал между двумя казахстанскими пилотами – Олегом Хридочкиным на Nissan 200SX №77 и Михаилом Паком на Nissan 350Z №35.

В первом заезде Хридочкин шел лидером, а Пак – преследователем. Во время заезда на автомобиле Хридочкина отказал гидроусилитель руля. По регламенту команда получила пять минут на устранение неисправности. Механики попытались восстановить систему, однако полностью устранить поломку за отведенное время не удалось. Несмотря на техническую проблему, Олег Хридочкин вернулся на старт.

Во втором заезде пилоты поменялись ролями: Пак шел лидером, а Хридочкин преследовал его на автомобиле с практически неработающим гидроусилителем руля. После двух финальных заездов судьи отдали победу Хридочкину.

Сам пилот такого исхода не ожидал и после финиша успел поздравить Михаила Пака с победой еще до объявления окончательного решения судей.

«После того как отказал гидроусилитель руля, я уже не думал, что смогу победить. Был уверен, что главный приз достанется моему сопернику Михаилу, и даже успел поздравить его с победой. Но судьи оценили оба заезда и присудили первое место мне. Можно сказать, выиграл за счет физической силы», — рассказал Олег Хридочкин.

В итоге Олег Хридочкин стал победителем первого FIA Central Asia Drifting Cup. Второе место занял Михаил Пак, третье – Александр Бочкарев, выступавший на Nissan 200SX.

Таким образом, весь пьедестал первого регионального Кубка FIA по дрифту в Центральной Азии заняли представители Казахстана.

Победитель получил 6,5 миллиона теңге призовых. Михаилу Паку за второе место вручили 4,5 миллиона теңге, Александру Бочкареву за третье — 3,5 миллиона теңге.

FIA Central Asia Drifting Cup совместно организовали Федерация автомотоспорта Республики Казахстан и Федерация автомотоспорта и дорожной безопасности Кыргызской Республики. Проведение Кубка дало пилотам возможность соревноваться в рамках официальных соревнований FIA, а судьям, техническим специалистам и организаторам — получить опыт проведения соревнований международного уровня.