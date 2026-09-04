Сегодня Марат Султангазиев покинул пост акима Алматинской области, которую возглавлял с июня 2022 года. Его четырехлетний период руководства пришелся на становление региона после административного разделения и переноса областного центра в город Конаев. За это время область поднялась с десятого места в стране по объему ВРП в пятерку лидеров, практически удвоила экономику и более чем вдвое нарастила инвестиции, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

В 2022 году ВРП области составлял около 3,4 трлн тенге, сейчас он оценивается примерно в 6,8 трлн. Промышленное производство выросло с 1,6 до 2,6 трлн тенге, причем около 90 процентов приходится на обрабатывающий сектор.

Инвестиции в основной капитал за этот период увеличились с 614 млрд до более чем 1,35 трлн тенге. В регионе реализовали 98 проектов на 724 млрд тенге и создали около 11 тысяч рабочих мест.

Изменилась и финансовая база области. Собственные доходы бюджета выросли в 2,4 раза, а доля трансфертов из республиканского бюджета сократилась с 33 до 13 процентов. Если ранее территориями-донорами были Карасайский и Илийский районы, то теперь к ним относятся также Енбекшиказахский, Талгарский, Жамбылский районы и город Конаев.

Одним из главных социальных вызовов оставался дефицит школ, обусловленный быстрым ростом населения. Если в 2022 году в области насчитывалось 52 трехсменные школы, то сегодня их количество сократилось до 23. За четыре года открыто 75 школ, в том числе пять новых школ общей вместимостью 4 200 мест, введенных в эксплуатацию к началу нового учебного года.

Параллельно формировалась инфраструктура нового областного центра. В Конаеве началось строительство инженерных сетей и административных объектов. В дальнейшем здесь планируется возвести театр, «Конаев Арену», Дворец школьников и другие социальные объекты.

За четыре года в области ввели 3,7 млн квадратных метров жилья. Жилье получили 6,6 тысячи граждан, в том числе представители социально уязвимых категорий.

Алматинская область сохранила второе место в Казахстане по объему валовой продукции сельского хозяйства, обеспечивая 11,6 процента общереспубликанского объема. За 2022–2025 годы государству вернули 528 тысяч гектаров неиспользуемых сельхозземель. На модернизацию оросительных сетей за четыре года направили 16,3 млрд тенге, водосберегающие технологии внедрены на 41,2 процента орошаемых земель.

Заметное развитие получило и туристическое направление. Только за летний сезон этого года Капшагайское водохранилище посетили более двух миллионов человек. Параллельно развивалась инфраструктура Кольсайских озер и Каинды, Города кочевников, ремонтировались дороги к популярным туристическим объектам. Алматинская область также стала площадкой для крупных спортивных и событийных мероприятий.

При этом для быстрорастущей области сохраняются системные вызовы: дефицит социальной и инженерной инфраструктуры в агломерации, обеспечение сельского хозяйства водой и необходимость завершения крупных инвестпроектов.