Сельхозтоваропроизводители Алматинской области по итогам участия в ярмарке в Астане реализовали 180 тонн сельскохозяйственной продукции на общую сумму 215 млн тенге. Жителям столицы была представлена широкая линейка товаров по доступным ценам.

Уже в первый день ярмарки было реализовано более половины представленной продукции. Во второй день мероприятие также вызвало высокий интерес у жителей столицы. Особым спросом пользовались яблоки сорта «Апорт».

Как отметила фермер из Енбекшиказахского района Фатима Лазгиева, ее хозяйство представило на ярмарке восемь сортов яблок, а также сушеную продукцию из них. Вся продукция произведена без использования пищевых добавок и красителей.

«Мы участвуем в данном традиционном мероприятии проводимом в Астане с 2013 года. В этом году привезли 3 тонны продукции. Уже в первый день было продано 2 тонны. Когда жители видят яблоки из нашего региона, они сразу раскупают их. Особенно много тех, кто специально ищет красный апорт. Я безмерно благодарна акимату области за помощь в транспортировке нашей продукции. Садоводство — это наш семейный бизнес, можно сказать, образ жизни. В селе Кемертоган у нас есть сад площадью 3 гектара. Ежегодно собираем около 50 тонн продукции. Мы рады, что наш труд приносит результат, а наши яблоки пришлись по вкусу жителям столицы», — рассказала садовод.

Пчеловод Гульнара Кашкинбаева отметила, что впервые принимает участие в ярмарке и уже смогла оценить ее пользу.

«Мы занимаемся этим делом более 15 лет. В нашем хозяйстве 150 ульев. В каждом из них находится около 80 тысяч пчел. Ежегодно напряженная работа начинается в мае и продолжается до сентября. Пять месяцев мы перемещаемся по горам и ущельям, обеспечивая пчел кормом. Иногда приходится перевозить пасеки и преодолевать расстояния до 300 километров. Это очень трудоемкая работа. Однако если трудиться не покладая рук, обязательно увидишь результат. Например, в этом году мы получили 9,5 тонны продукции. Помимо ухода за пчелами и сбора меда, его реализация потребителям — совершенно другая задача. Иногда возникают сложности именно с этим. В этом году мы впервые приняли участие в ярмарке и убедились, что это прекрасная возможность для небольших фермерских хозяйств. Если будет возможность, намерены участвовать в таких мероприятиях и в последующие годы», — сказала она.

Таким образом, между производителями и потребителями установилась прямая связь: предприниматели смогли реализовать свою продукцию, а жители — приобрести экологически чистые продукты по доступным ценам.

Акимат Алматинской области ежегодно оказывает всестороннюю поддержку сельхозпроизводителям. Это особенно важно, поскольку 80% населения региона проживает в сельской местности. Соответственно, значительная часть предпринимателей занята в сельском хозяйстве, а многие жители обеспечивают себя продуктами питания за счет растениеводства и животноводства.

Проведение таких ярмарок является важной формой поддержки тружеников села и вносит существенный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли.