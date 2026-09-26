В столицу доставлено 180 тонн продукции

Продукция, собранная на полях и в садах Алматинской области, доставлена в Астану для участия в ярмарке сельскохозяйственной продукции. На ярмарке представлено около 180 тонн товаров 52 наименований. На торговых прилавках — мясная, молочная и рыбная продукция, мед, свежие фрукты, овощи и другие продукты питания. Стоимость экологически чистой и натуральной продукции на 10 – 15% ниже среднерыночных цен, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

На ярмарке фермеры региона получили возможность представить свою продукцию и реализовать ее напрямую, без посредников. Для жителей Астаны это хорошая возможность приобрести качественные и натуральные продукты по доступным ценам.

«В Алматинской области производится широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции. На ярмарку мы привезли около 180 тонн товаров. В частности, 30 тонн мяса, 90 тонн фруктов и ягод, а также овощи, мед и рыбную продукцию. Для предпринимателей региона предоставлено около 70 торговых мест. По традиции мероприятие проводится совместно с Алматинской, Абайской и Мангистауской областями. Качество и цены на продукцию находятся на постоянном контроле», — сообщил руководитель управления сельского хозяйства Алматинской области Димаш Сыдыков.

Важно отметить, что акимат Алматинской области оказал содействие в доставке продукции в Астану и обеспечил участие предпринимателей в ярмарке.

По словам участников, проведение таких мероприятий способствует продвижению продукции среди населения, расширению рынков сбыта и дальнейшему развитию бизнеса.

К примеру, руководитель компании, занимающейся рыбным хозяйством в городе Есик, Артур Вольхин привез на ярмарку 200 килограммов продукции. В ассортименте — сазан, форель, осетр и другие виды рыбы.

«Мы представляем копченую рыбу собственного производства и живую рыбу. Участие в ярмарке дает нам возможность напрямую общаться с потребителями. Сегодня многие реализуют продукцию через социальные сети, однако оценить ее качество дистанционно бывает непросто. На ярмарке же покупатели могут увидеть товар, попробовать его и выбрать понравившуюся продукцию.

Поэтому мы регулярно принимаем участие в таких мероприятиях. Кроме того, хотели показать жителям столицы, что Алматинская область имеет большой опыт и потенциал в сфере рыбоводства», — отметил он.

С самого утра в субботу ярмарку посетило большое количество жителей столицы. Особый интерес у покупателей вызвала продукция, произведенная в регионе, в частности мясо и знаменитые яблоки сорта «Апорт».

Среди посетителей ярмарки — Турсын Чункаева, которая пришла на ярмарку вместе с семьей. По ее словам, представленная продукция отличается хорошим качеством, а цены на нее доступны. Она также отметила востребованность таких ярмарок среди жителей столицы и выразила пожелание проводить их чаще.

Отметим, что ярмарка проходит на ипподроме «Қазанат» вдоль Каркаралинского шоссе и продлится два дня.