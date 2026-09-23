В Алматинской области открылся агрокомплекс для хранения 30 тыс. тонн продукции

В Алматинской области реализован крупный инвестиционный проект, направленный на развитие сельского хозяйства. В Енбекшиказахском районе введен в эксплуатацию современный комплекс «QazEcoDan» по приему, очистке, сушке и хранению зерновых и масличных культур.

Мощности комплекса позволяют хранить до 30 тыс. тонн продукции. На предприятии установлено технологическое оборудование немецкого производства, а силосы для хранения зерна поставлены из Испании. По словам представителей компании, это позволяет эффективно сушить зерно, обеспечивать его длительное хранение и сохранять качество продукции.

В церемонии открытия комплекса приняли участие аким Алматинской области, специалисты и ветераны аграрной отрасли, жители района и аксакалы.

Глава региона Чингис Аринов отметил значимость нового проекта для развития сельского хозяйства и укрепления экспортного потенциала области.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание расширению производства и привлечению инвестиций в сельское хозяйство. Данное предприятие направлено на системное решение этих задач. Выражаю благодарность инвесторам и работникам, внесшим вклад в развитие аграрного сектора района. Уверен, что проект будет служить на благо страны», – отметил Чингис Аринов.

Для расширения логистических возможностей комплекса планируется строительство железнодорожной ветки протяженностью около 3 км. Это позволит оптимизировать транспортировку зерна и ускорить его доставку на внутренний и внешний рынки.

В перспективе зерновые культуры, обработанные и хранящиеся на комплексе, планируется экспортировать в Узбекистан, Таджикистан, Афганистан и другие страны.

На предприятии уже создано 30 постоянных рабочих мест. Общая стоимость проекта составляет 21 млрд тенге.