В Алматинской области пересмотрят работу центров поддержки семьи

В Алматинской области будет проведен комплексный анализ деятельности центров поддержки семьи, по итогам которого пересмотрят эффективность их работы и доступность услуг для населения. Этот вопрос рассмотрен на очередном заседании комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме Алматинской области под председательством заместителя акима области Гани Майлыбаева.

В ходе заседания обсуждены вопросы качества социальных услуг, оказываемых центрами поддержки семьи, работы с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, защиты материнства и детства, репродуктивного здоровья, а также повышения участия женщин в общественно-политической жизни.

По информации руководителя управления координации занятости и социальных программ Алматинской области Асыла Ваисова, с начала года в центры поддержки семьи и социальные учреждения обратились 8 306 граждан. Из них 264 семьи оказались в трудной жизненной ситуации и получили необходимую помощь. Кроме того, при содействии центров 63 гражданина были трудоустроены на постоянную работу, а 47 человек восстановили документы, удостоверяющие личность.

Председатель комиссии отметил, что оценивать работу центров исключительно по количественным показателям недопустимо.

«Проблема каждой семьи должна рассматриваться индивидуально, с разработкой конкретного плана действий, направленного на стабилизацию ее ситуации. В этом направлении необходимо усилить работу всех государственных органов, управления образования, здравоохранения, занятости и правоохранительной деятельности. Поручаю внедрить во всех районах и городах межведомственный алгоритм работы «Одна семья – один план – один ответственный специалист», – подчеркнул председатель комиссии.

Центры поддержки семьи оказывают гражданам социальные, психологические и правовые консультации. Жители могут обратиться в них в случае безработицы, финансовых трудностей, семейных конфликтов, бытового насилия, утраты документов, проблем в воспитании детей, жилищных, медицинских или правовых вопросов. При необходимости специалисты центров направляют граждан в соответствующие государственные органы – сферы занятости, здравоохранения, образования, внутренних дел и другие – и содействуют получению необходимых услуг.

Особое внимание на заседании комиссии уделено открытости информации о деятельности центров и ее доступности для населения. Каждый гражданин должен знать, куда обратиться, в каких случаях и какую помощь можно получить. В этой связи поручено усилить информационно-разъяснительную работу в районах и городах, а также регулярно публиковать сведения о контактных данных центров и видах предоставляемых услуг.

Кроме того, поставлены задачи по расширению охвата отдаленных населенных пунктов мобильными кабинетами, разработке конкретных показателей оценки качества услуг и выявлению слабых сторон в работе центров.

На заседании также рассмотрены вопросы обеспечения безопасности матерей и детей, укрепления репродуктивного здоровья граждан и профилактики ранней беременности среди подростков. Ответственным государственным органам поручено усилить профилактическую работу и наладить эффективное межведомственное взаимодействие.

Кроме того, представлен опыт Енбекшиказахского и Жамбылского районов по повышению участия женщин в общественно-политической жизни и развитию женского предпринимательства. По итогам обсуждения поручено изучить их практику и подготовить сборник практических кейсов для распространения эффективных подходов на территории области.