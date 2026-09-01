В День знаний в Алматинской области открылись пять новых школ, построенных в рамках национального проекта «Келешек мектептері», рассчитанных на обучение 4 200 учащихся. Кроме того, сегодня после капитального ремонта введены в эксплуатацию еще 10 школ. В этом году около 36 тысяч детей впервые переступили порог школы. Таким образом, в новом учебном году в 502 общеобразовательных школах области будут обучаться более 384 тысяч школьников, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

В Алматинской области в целях ликвидации трехсменного обучения и обеспечения качественного образования за последние четыре года открыто 75 новых школ и построено 6 дополнительных пристроек. Из них 26 возведены в рамках национального проекта «Келешек мектептері». В результате количество школ с трехсменным обучением сократилось с 52 до 23, а также решен вопрос подвоза около 6 тысяч учащихся из отдаленных населенных пунктов. Кроме того, в дальнейшем планируется строительство еще 10 школ с использованием механизма EPC+F либо в рамках государственно-частного партнерства.

Школы, введенные сегодня в эксплуатацию, расположены в городе Алатау, а также в Илийском, Карасайском и Енбекшиказахском районах. В них предусмотрены современные предметные кабинеты, лаборатории физики, химии и биологии, кабинеты информатики, STEM и робототехники, библиотека, читальный зал, спортивный зал, столовая, медицинский пункт, актовый зал, творческие и коворкинг-зоны. Кроме того, школы оснащены технологиями цифрового обучения, высокоскоростным интернетом, системами видеонаблюдения и безопасности. Созданы все необходимые условия и для детей с особыми образовательными потребностями. Это позволит учащимся получать углубленные знания, развивать творческие и интеллектуальные способности.

Работа по обновлению инфраструктуры в регионе на этом не заканчивается. Согласно комплексному плану, в 2025 - 2027 годах в области планируется провести капитальный ремонт 91 школы.

Первый звонок прозвучал и в новой школе «Келешек мектебі» в селе Н. Тлендиев Илийского района. Площадь объекта превышает 10 тысяч квадратных метров. Школа рассчитана на 900 мест и включает 44 класса. Общая стоимость проекта составляет 7,5 млрд тенге. Сегодня здесь около 100 первоклассников впервые переступили порог школы, а всего учреждение приняло 1 230 учащихся.

На торжественном открытии школы аким Алматинской области Марат Султангазиев поздравил учащихся, педагогов и родителей с Днем знаний.

«Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении: «Мы должны обеспечить счастливое будущее всех детей Казахстана». Предоставление подрастающему поколению качественного образования и создание условий для их всестороннего развития - одна из важнейших задач нашего государства», - отметил глава региона.

Он также рассказал о масштабной работе, проведенной в области в поддержку сферы образования, и достижениях учащихся. По его словам, в прошлом учебном году школьники области вошли в тройку лучших на республиканской олимпиаде по естественно-математическому направлению, а среди сельских школ завоевали первое командное место и стали чемпионами. Два юных дарования набрали максимальные 140 баллов на Едином национальном тестировании, установив рекорд. Кроме того, 1 831 выпускник получил знак «Алтын белгі», а 1 675 выпускников - аттестаты с отличием. Более 7 тысяч учащихся стали обладателями государственных образовательных грантов.

На церемонии открытия новой школы глава региона наградил лучших педагогов государственными наградами и благодарственными письмами. Кроме того, он встретился с выпускниками, стоящими на пороге взрослой жизни, и принял участие в их классном часе. С учащимися состоялся открытый разговор о значении Конституции, концепций «Закон и порядок» и «Таза Қазақстан».

Один из жителей села, Коргасбек Кожахметолла, выразил радость по случаю открытия новой школы. «Мы очень рады открытию новой школы в селе Н. Тлендиев. Благодарю за это Главу государства и акимат области. Уверен, что из этой школы выйдут образованные, широко мыслящие граждане, которые будут служить своей стране и народу. Теперь в этой школе будут учиться четверо моих внуков. Школа нам очень понравилась», - отметил житель.

Не скрывают радости и учащиеся, впервые переступившие порог нового здания.

«Я очень люблю биологию и в будущем хочу стать врачом. Надеюсь, что обучение в этой школе поможет мне приблизиться к своей мечте. Здесь в специализированных кабинетах я смогу проводить различные эксперименты и совершенствовать свои знания. Новая школа нам очень понравилась», - говорит ученица 11-го класса Каусар Куанбай.