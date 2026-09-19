В Алматинской области в честь Всемирного дня чистоты состоялся общенациональный субботник. В мероприятии приняли участие жители региона, волонтеры и молодежь.

С самого утра участники очистили от мусора парки и дворовые территории. Кроме того, в городе Қонаев высадили 200 саженцев яблонь. Принявший участие в акции аким Алматинской области Чингис Аринов отметил, что забота о чистоте окружающей среды является общей обязанностью каждого, и призвал жителей региона активно участвовать в инициативе «Таза Қазақстан», внося свой вклад в благоустройство и озеленение населенных пунктов.

В Алматинской области республиканская экологическая инициатива «Таза Қазақстан» проводится на системной основе. На сегодняшний день в субботниках, прошедших по всему региону, приняли участие более 40 тысяч человек. Вывезено 2 230 тонн отходов, очищено 762 гектара территории, задействовано более 400 единиц техники.

«Работы по благоустройству и санитарной очистке территорий продолжаются уже 31 неделю. За этот период в них приняли участие около 730 тысяч человек, очищено 10 тысяч гектаров территории, высажено 104 081 дерево и задействовано более 4 200 единиц техники», – сообщила представитель Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Алматинской области Алина Тусипбаева.

Участники субботника отметили, что чистота и благоустройство каждого населенного пункта напрямую зависят от самих жителей.

«Услышав о проведении такого доброго и полезного мероприятия, мы с удовольствием пришли принять участие. Сегодня наш город быстро благоустраивается. Хотелось бы, чтобы посаженные сегодня деревья выросли и это место наполнилось детским смехом, стало пространством, где наши внуки смогут свободно играть. Сегодняшняя акция наглядно показала наше единство», – отметил член областного чечено-ингушского этнокультурного объединения Шахит Лабазанов.

Согласно плану на 2026–2030 годы, в Алматинской области ежегодно планируется высаживать около 220 тысяч деревьев.