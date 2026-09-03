В городе Конаев модернизируют центральные тепловые сети

В административном центре Алматинской области городе Конаев ведется модернизация 2,3 километра магистральных тепловых сетей. В рамках национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» производится замена изношенных трубопроводов. Средства на проведение работ выделены из резерва Правительства.

На строительной площадке задействовано около 40 рабочих и 15 единиц техники. В настоящее время выполнена более половины ремонтных работ. Полностью уложить трубопроводы планируется до начала отопительного сезона.

«В рамках подготовки к отопительному сезону 2026 - 2027 годов в городе Конаев реализуются два проекта. Общая протяженность модернизируемых тепловых сетей составляет 2,3 километра. Работы проводятся на улицах Конаева, Сейфуллина и Абая. На участке протяженностью 500 метров на пересечении улиц Конаева и Сейфуллина будет проложен трубопровод диаметром 630 мм. Еще на участке протяженностью 1,3 километра на улицах Сейфуллина и Абая будет проложен трубопровод такого же диаметра. На 500-метровом участке улицы Абая установят трубопровод диаметром 426 мм. На сегодняшний день выполнено 53% работ», – сообщил директор ГКП «Конаев жылу орталығы» Ержан Шокан.

Модернизируемые тепловые сети обеспечивают подачу тепла в многоквартирные дома города. Их обновление направлено на повышение надежности и эффективности теплоснабжения. Модернизация инженерной инфраструктуры Конаева будет продолжена поэтапно.