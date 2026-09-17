С полей Алматинской области собрано более 1,5 миллиона тонн продукции

В Алматинской области продолжается уборочная кампания. В текущем сезоне сельскохозяйственными культурами засеяно 440 тыс. гектаров, из которых на сегодняшний день убрано 334 тыс. гектаров. Аграрии уже собрали свыше 1,5 млн тонн сельскохозяйственной продукции, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

В частности, план по уборке зерновых и зернобобовых культур выполнен более чем на 60%. Уборка ячменя полностью завершена - собрано свыше 152 тыс. тонн урожая. Сбор пшеницы и овса близится к завершению, тогда как уборка кукурузы и риса только началась. В текущем году планируется собрать 22,2 тыс. тонн риса с площади 5,2 тыс. гектаров.

Собрано 32,5 тыс. тонн масличных культур, уборочные работы продолжаются, тогда как по бахчевым культурам уже получено 73,7 тыс. тонн продукции и уборка полностью завершена, кроме того, для заготовки кормов на зимний период подготовлено более 765 тыс. тонн продукции.

Вместе с тем уборка овощных культур, в том числе картофеля, продолжается. В Райымбекском районе производственный кооператив «Алтын дән-1» в рамках заключенного с компанией «PepsiCo» договора приступил к поставке картофеля для производства чипсов. Реализация данного проекта стала результатом эффективного труда аграриев и применения современных водосберегающих технологий.

«В этом году мы посадили картофель на 200 гектарах. Из них 160 гектаров предназначены для производства картофеля для чипсов, а оставшиеся 40 гектаров - для выращивания семенного материала. На сегодняшний день мы уже отправили компании «PepsiCo» первые 20 тонн продукции. Теперь каждые два дня на предприятие будут отправляться по два грузовика с картофелем. Согласно договору, нам необходимо поставить в общей сложности 3 000 тонн картофеля. Мы только начинаем эту работу, впереди предстоит отправить еще более 2 900 тонн продукции. Уборка картофеля продлится около полутора месяцев - до середины октября. Урожайность составляет порядка 20 тонн с гектара. Несмотря на засушливую погоду в этом году, благодаря установленной системе дождевального орошения мы не испытывали дефицита воды. Урожай получился хорошим, как и рассчитывали», - рассказал председатель кооператива «Алтын дән-1» Дулат Кулмамыров.

В текущем году в Райымбекском районе картофель выращивается на площади 2 400 гектаров. Для своевременного завершения уборочной кампании до наступления холодов и выпадения снега в районе сформирован необходимый запас сельскохозяйственной техники и горюче-смазочных материалов.