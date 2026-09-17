В горных районах Алматинской области развивается туристическая инфраструктура

В Райымбекском районе Алматинской области ведется ремонт 95 километров дорог, ведущих к туристическим объектам. Обновление инфраструктуры обеспечит более удобный доступ к живописным жайлау «Шалкөде», «Шұбартал», «Байынқол» и «Көккемер». Это позволит увеличить поток туристов, желающих познакомиться с природными достопримечательностями региона, а также окажет положительное влияние на развитие предпринимательства и рост доходов местного населения, -сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Одним из живописных туристических объектов жайлау «Көккемер» является водопад «Текес», расположенный на высоте 3600 метров над уровнем моря. Местные жители также называют его «Күркілдек». Водопад, окруженный хвойным лесом и зелеными горными ландшафтами, является одной из природных достопримечательностей района. Объект находится в ведении учреждения «Нарынкольское лесное хозяйство». Интерес туристов к этой местности с каждым годом растет.

В настоящее время на въезде в жайлау «Көккемер» ведется средний ремонт 21-километрового участка дороги, в котором задействованы 10 единиц техники и 25 специалистов. На сегодняшний день выполнено 30% работ, завершить ремонт планируется в следующем году.

Кроме того, начат средний ремонт автомобильной дороги на въезде в известное жайлау «Шалкөде». Общая протяженность участка составляет 32,5 километра, на сегодняшний день подготовлено дорожное основание на 26 километрах, заменены 10 водопропускных труб и уложено 4 километра асфальтового покрытия. В целом выполнено более половины запланированных работ, завершить ремонт планируется до конца текущего года.

Жайлау «Шұбартал» также представляет значительный потенциал для развития туризма. Здесь ведется строительство дороги протяженностью 28,5 километра.

Еще одним живописным природным объектом является долина «Байынқол». В настоящее время средний ремонт 13-километрового участка дороги выполнен на 30%. Также вдоль дороги предусмотрено обустройство специальной автомобильной стоянки. Завершение проекта запланировано на 2027 год.

Реализация данных проектов придаст дополнительный импульс развитию Райымбекского района, туристический потенциал которого активно расширяется. Качественная дорожная инфраструктура является важным условием обеспечения безопасности жителей и гостей района, а также устойчивого развития туризма.