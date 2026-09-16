Награждены победители Всемирных игр кочевников

Спортсмены Алматинской области, достойно представившие Казахстан и завоевавшие призовые места на VI Всемирных играх кочевников в Кыргызстане, были удостоены наград. Аким Алматинской области Чингис Аринов выразил благодарность спортсменам и тренерам за высокие результаты и успешное представление страны на международной арене, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

«Всемирные игры кочевников – это важное международное спортивное событие, которое представляет миру национальную идентичность нашего народа, его традиции и искусство верховой езды. В масштабных соревнованиях, собравших сильнейших спортсменов более чем из 100 стран мира, национальная сборная Казахстана заняла первое место в общекомандном зачете. Это большая гордость для нашей страны.

Для нас особенно приятно, что спортсмены, представлявшие Алматинскую область в составе национальной сборной, завоевали призовые места. Отдельно хочу отметить труд тренеров, которые внесли значительный вклад в успех наших спортсменов. В регионе особое внимание уделяется развитию национальных видов спорта и формированию спортивного резерва среди детей и молодежи. За последние годы значительно увеличилось число молодых людей, проявляющих интерес к национальным видам спорта.

В дальнейшем мы будем уделять приоритетное внимание популяризации национальных видов спорта, расширению их массового охвата, выявлению молодых талантов, формированию сильного спортивного резерва, а также всесторонней поддержке спортсменов, которые своим мастерством укрепляют авторитет нашей страны. Развитие национального спорта напрямую связано и с созданием современной и доступной спортивной инфраструктуры», – отметил Чингис Аринов.

Он также подчеркнул, что работа по строительству и модернизации спортивных объектов, а также созданию благоприятных условий для занятий спортом каждого жителя региона будет продолжена на системной основе.

Глава региона сообщил, что уже через несколько дней стартуют XX Азиатские игры, в которых в составе сборной Казахстана примут участие 24 спортсмена из Алматинской области в 13 видах спорта. Он призвал жителей региона поддержать земляков, которые будут представлять Казахстан на престижных международных соревнованиях.

В ходе мероприятия Президент Федерации «Алатау» Сабит Касенов, судья VI Всемирных игр кочевников по кокпару Елдос Тилебалдиев, а также спортсмены, занявшие призовые места в соревнованиях по «аламан бәйге», «көкпар» и «көкбөрі» были награждены «Благодарственным письмом» Президента Республики Казахстан.

Ряд спортсменов и тренеров были награждены «Почетными грамотами» и отмечены «Благодарственными письмами» акима Алматинской области.

Спортсмены, завоевавшие призовые места и достойно представившие Казахстан на международной спортивной арене, выразили благодарность Главе государства и акиму Алматинской области за оказанное внимание, поддержку и высокую оценку их спортивных достижений.