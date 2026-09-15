Алматинская область заинтересована в расширении сотрудничества с Германией

В городе Конаев состоялась встреча акима Алматинской области Чингиса Аринова с Генеральным консулом Федеративной Республики Германии в Алматы Маттиасом Кислером. Стороны обсудили перспективы двустороннего и межрегионального сотрудничества, а также реализацию совместных инвестиционных и социальных проектов, - сообщает пресс-служба акимата Алматинской области.

В 2026 году исполнилось 34 года со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Германией. С 2005 года в экономику Казахстана привлечено более 8 млрд долларов прямых инвестиций. В стране работают свыше 1 тыс. компаний с участием немецкого капитала.

Алматинская область заинтересована в расширении присутствия немецкого бизнеса. По итогам 2025 года внешнеторговый оборот региона составил 2,87 млрд долларов США, в том числе 147 млн долларов - торговля с Германией.

Приоритетными направлениями взаимодействия определены агропромышленный комплекс, глубокая переработка сельскохозяйственной продукции, машиностроение, современные технологии, цифровизация, экология, здравоохранение, туризм и создание комфортной и доступной среды.