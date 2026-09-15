Фермеры Алматинской области переходят на водосберегающие технологии

В Алматинской области до 2030 года планируется внедрить водосберегающие технологии на площади 186,6 тыс. гектаров. Уже сегодня в регионе тысячи гектаров пастбищных земель благодаря системам капельного и дождевального орошения превращаются в сельскохозяйственные угодья. Только за последние четыре года площадь применения технологий экономии воды увеличилась в 3,3 раза, достигнув 66,6 тыс. гектаров. Это составляет около 30% орошаемых земель области, - сообщает пресс-служба акимата Алматинской области.

В этом году данный показатель увеличился до 94 тыс. гектаров. Это связано с ростом числа инвестиционных проектов, направленных на внедрение водосберегающих технологий.

К примеру, товарищество «Alfalfa.kz» в Илийском районе планирует выращивать люцерну на площади 1,7 тыс. гектаров, используя дождевальное орошение. В проект будет вложено около 1,5 млрд тенге. По словам руководителя компании Жанибека Калиева, в настоящее время возле земельного участка прокладываются трубопроводы и начинается установка дождевальных оросительных установок.

«Необходимую для полива воду будем брать из Сорбулака. Для этого планируем построить специальную станцию очистки воды. На ней вода будет очищаться и использоваться посредством полностью автоматизированной системы. Сейчас подключаем электрические сети и создаем оросительные системы. Надеемся активно приступить к посеву люцерны весной следующего года. Этот проект даст большие возможности для укрепления кормовой базы региона, увеличения объемов переработки сельскохозяйственной продукции и повышения экспортного потенциала», - сказал он.

В ближайшие четыре года планируется внедрить водосберегающие технологии на 67,3% посевных площадей Алматинской области. Для сокращения потерь водных ресурсов также снижается объем выращивания культур, требующих большого количества воды.

В этом году в регионе сельскохозяйственными культурами засеяно 440 тыс. гектаров.