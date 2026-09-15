В Алматинской области ускорились темпы жилищного строительства

В Алматинской области в текущем году на обеспечение жильем семей, состоящих в очереди, выделено 42 млрд тенге. На эти средства планируется приобрести 2 361 квартиру. Кроме того, за счет бюджетных средств ведется строительство 20 многоквартирных жилых домов на 1 018 квартир. Это жилье будет предоставляться гражданам посредством льготного кредитования, сообщает пресс-служба акимата Алматинской области.

В прошлом году в регионе жильем были обеспечены более 3 тысяч граждан, относящихся к социально уязвимым категориям населения. Сегодня в очереди на жилье по области зарегистрировано около 70 тысяч человек, из них 21 510 относятся к социально уязвимым категориям.

В районах области активно ведется работа по обеспечению населения жильем. Так, в Илийском районе в этом году новоселье отметят 300 семей, состоящих в очереди на жилье. Для этого на территории площадью 10 гектаров в селе Нургиса Тилендиева построено 95 двухквартирных домов.

«Фасады новых домов облицованы травертином. Проведены все необходимые коммунальные сети - водоснабжение, газ и электричество, а также полностью выполнены внутренние работы. Общая площадь каждого жилого дома составляет 85 квадратных метров. В настоящее время проводится благоустройство прилегающей территории. В дальнейшем за счет частного инвестора здесь будут построены спортивная и детская площадки, а также небольшие зоны отдыха. До передачи домов владельцам объект будет находиться под контролем частного инвестора», - рассказал руководитель районного отдела строительства Газиз Исабай.

Жилье оформляется через «Отбасы банк» по механизму аренды с последующим выкупом. Часть ипотечных платежей субсидируется за счет бюджета.

Кроме того, в Алматинской области продолжается прием документов на участие в региональной жилищной программе «Алатау». В 2025 году на реализацию этого направления было выделено 3,7 млрд тенге, благодаря чему жильем были обеспечены 132 семьи.