Алматинская область в этом году планирует обеспечить поступление в государственный бюджет 1,5 трлн тенге в виде налогов и других обязательных платежей. Это самый высокий показатель за всю историю региона. В прошлом году область впервые обеспечила поступления в объеме более 1,1 трлн тенге. Из них 490,5 млрд тенге поступило в республиканский бюджет, 628,6 млрд тенге - в местный бюджет, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Стабильный рост налоговых поступлений свидетельствует о положительной динамике развития экономики региона. Одним из показателей этого является увеличение числа районов-доноров, перечисляющих средства в областной бюджет. До повторного образования Алматинской области донорами были только Илийский и Карасайский районы. Сегодня к ним присоединились Талгарский, Енбекшиказахский и Жамбылский районы, а также города Конаев и Алатау. Таким образом, количество территорий-доноров увеличилось с двух до семи.

Рост числа территорий-доноров обусловлен запуском новых производств, увеличением объема инвестиций и развитием предпринимательства. В последние годы в области реализованы новые производственные проекты крупных компаний, таких как KT&G, PepsiCo, ТехноНИКОЛЬ и «Жетысу Вольфрамы». Кроме того, расширение производственных мощностей предприятий ФМК и JTI в Илийском районе также способствовало увеличению налоговых поступлений.

«Растет не только количество районов-доноров, но и объем средств, перечисляемых ими в областной бюджет. В 2024 году от районов-доноров в областной бюджет поступило 276,5 млрд тенге. В 2025 году этот показатель достиг 292,5 млрд тенге. За первые шесть месяцев 2026 года поступило 241,9 млрд тенге. Годовой план на текущий год составляет 542,6 млрд тенге. Наибольший объем поступлений обеспечивает Илийский район. В прошлом году район перечислил в областной бюджет 249,3 млрд тенге, а за первое полугодие текущего года - 165,2 млрд тенге. Это составляет 42,4 процента доходов областного бюджета», - сообщил руководитель Управления экономики и бюджетного планирования Алматинской области Асылан Ораз.

Если текущие темпы роста налоговых поступлений сохранятся, Алматинская область к 2029 году может получить статус региона-донора, перечисляющего средства в республиканский бюджет.