В Алматинской области исследуют степного орла и биоразнообразие региона

В Алматинской области состоялась пятидневная научно-познавательная экспедиция «От полупустынь к вершинам Тянь-Шаня». Экспедиция прошла при поддержке акимата Алматинской области, управления туризма Алматинской области и туристского информационного центра @visitalatau. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Степной орел», реализуемого Toyota Kazakhstan совместно с National Geographic Qazaqstan и Институтом зоологии, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Маршрут экспедиции начался в Алматы и пролегал через урочище Согеты, Бестамак и Телесский водопад. Далее участники направились к урочищу Темирлик и Черному каньону, после чего через Кеген продолжили путь в сторону Баянкола. Здесь команда провела исследование долины, изучала природные ландшафты и искала наиболее подходящие панорамные точки с видом на заснеженные вершины Тянь-Шаня. На обратном пути маршрут прошел через плато Ассы, где участники встретили рассвет и завершили экспедицию возвращением в Алматы.

В ходе экспедиции участники наблюдали за птицами и позвоночными животными, фиксировали виды и особенности их поведения и среды обитания. Особое внимание уделено изучению степного орла (Aquila nipalensis): специалисты обследовали гнездовые участки, прилегающие территории и кормовую базу. На фоне сокращения численности вида проект «Степной орел» направлен на изучение его популяции и миграционных маршрутов, а также разработку научной основы для дальнейших природоохранных мер. Казахстан играет ключевую роль в сохранении вида, поскольку значительная часть его мировой популяции гнездится на территории страны.

Помимо ученых, в экспедиции приняли участие представители National Geographic Qazaqstan, фотографы, видеографы, журналисты и блогеры. Творческая команда документировала ход исследований и готовила фото- и видеоматериалы о природном наследии Казахстана.

В рамках проекта проходит фотоконкурс «Птицы Казахстана», а итоги исследований и лучшие фотоматериалы будут представлены в октябре на специальной выставке в Алматы. По завершении сезона Институт зоологии подготовит научный отчёт с результатами исследований для дальнейшего использования в природоохранной работе.

Проект рассчитан на долгосрочную перспективу и направлен на продолжение систематических исследований степного орла, сохранение биоразнообразия и устойчивость степных экосистем Казахстана.