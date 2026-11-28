Аким Алматинской области Чингис Аринов встретился с жителями Карасайского района и ответил на актуальные вопросы населения. В ходе встречи были обсуждены социально-экономическое развитие района и дальнейшие задачи. Особое внимание уделено привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры, строительству объектов образования, здравоохранения и культуры, а также обеспечению жителей питьевой водой, электроэнергией, теплом и жильем, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Привлечено 188,2 млрд тенге инвестиций

Сегодня в Карасайском районе активно развиваются инвестиционная сфера и предпринимательство. С начала года объем инвестиций в основной капитал достиг 188,2 млрд тенге.

«Основной механизм устойчивого развития экономики — привлечение инвестиций и открытие новых производств. Сегодня большая часть инвестиций, поступающих в область, приходится на Карасайский район. По этому показателю район занимает второе место в области. В текущем году также реализован ряд крупных инвестиционных проектов. В частности, компания «MP Solution» построила современный логистический комплекс, а универсальный торговый комплекс «Big City Market» начал свою работу и обеспечил постоянной занятостью 700 жителей района. Кроме того, компания «Эфес Казахстан» модернизировала производственную линию на сумму 2 млрд тенге», — отметил Чингис Аринов.

В этом году объем промышленного производства в районе достиг 635,9 млрд тенге, увеличившись на 2,3%. До конца года планируется довести этот показатель до 796 млрд тенге.

В следующем году также намечена реализация масштабных проектов. Так, ТОО «Focus Logistics» планирует построить вторую очередь складского комплекса для компании Ozon общей стоимостью 70 млрд тенге, создав 1 500 рабочих мест. Еще 1 500 человек будут трудоустроены в рамках второй очереди логистического комплекса «MP Solutions-2» стоимостью 50 млрд тенге. Кроме того, планируется строительство завода «Caspian Beverage Holding» и промышленно-логистического парка «Фаб Инвестмент». Каждый из этих проектов предусматривает создание 200 новых рабочих мест.

Создано более 5 300 рабочих мест

В текущем году благодаря реализации новых проектов и мерам государственной поддержки в районе создано 5 314 рабочих мест. Годовой план перевыполнен в три раза.

На реализацию новых бизнес-идей выделены гранты на общую сумму 46,7 млн тенге. В рамках программы «Ауыл аманаты» профинансировано 130 проектов на сумму 1,3 млрд тенге.

Поступления в бюджет от налогов и обязательных платежей составили 150 млрд тенге. Это в три раза больше показателя четырехлетней давности.

В сельском хозяйстве произведено продукции на 85,7 млрд тенге

В текущем году объем сельскохозяйственной продукции составил 85,7 млрд тенге. Уборочная кампания полностью завершена, собрано 162 тыс. тонн продукции.

Из 14 192 гектаров орошаемых земель района на 2 100 гектарах внедрены водосберегающие технологии.

В рамках программы «Кең дала» профинансировано шесть проектов на сумму 1,1 млрд тенге. Кроме того, приобретено 36 единиц новой сельскохозяйственной техники.

В рамках эффективного использования земельных ресурсов выявлено 48,5 тыс. гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, из которых 15,1 тыс. гектаров возвращены в государственную собственность. Еще 118,7 гектара выделено под создание индустриальной зоны, а 10,1 тыс. гектаров предоставлено жителям Шамалганского сельского округа в качестве пастбищ общего пользования.

Отремонтировано 68 км дорог на сумму 2,8 млрд тенге

В районе также ведется масштабная работа по улучшению качества дорожной инфраструктуры.

«Качество дорог напрямую влияет на повседневную мобильность жителей и транспортно-логистические возможности региона. Поэтому модернизация дорожной сети должна оставаться одним из приоритетных направлений. В частности, ведутся работы по расширению и благоустройству Верхней трассы в Карасайском районе. На сегодняшний день уложен асфальт на участке протяженностью один километр, до конца года планируется довести этот показатель до двух километров. Кроме того, участок автодороги республиканского значения «Алматы – Бишкек» с 19-го по 27-й километр расширяется с четырех до восьми полос. Проводятся комплексные работы по благоустройству 12-километрового участка Кульджинской трассы, начинающегося от границы города Алматы, а также расширению 2,7-километрового участка Алатауской трассы», — сообщил глава региона.

Кроме того, в текущем году в районе отремонтировано 68 км дорог на сумму 2,8 млрд тенге.

Проведен ремонт 18,2 км автодороги областного и республиканского значения «Алмалыбак – Мерей». Близятся к завершению работы по среднему ремонту семикилометрового участка дороги «Кемертоган – Коксай – Теректы». Продолжается ремонт 17-километрового участка республиканской трассы «Алматы – Астана», проходящего по территории Карасайского района.

Построено 13 новых школ и 3 пристройки

В 2022 году в районе насчитывалось 12 школ с трехсменным обучением. За последние четыре года построено 13 новых школ и три пристройки, благодаря чему проблема трехсменного обучения полностью решена.

«С учетом потребностей в сферах здравоохранения, образования и культуры в районе реализуется ряд важных социальных проектов. В частности, введены в эксплуатацию врачебные амбулатории в селах Абай и Уштерек, завершено строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Каратобе, который в ближайшее время начнет работу. В сфере образования в селе Булактык открыта школа «Келешек мектебі» на 900 мест, а в Шамалгане проведен капитальный ремонт школы имени Мухтара Ауэзова. В сфере культуры в этом году введен в эксплуатацию ряд объектов. В августе открылся Дом культуры в селе Жибек жолы, а аналогичный объект, строящийся в селе Айтей, планируется передать жителям в следующем году. Кроме того, проводится капитальный ремонт районной многопрофильной центральной больницы. В перспективе в городе Каскелен планируется строительство современного перинатального центра и многопрофильной детской больницы», — отметил аким области.

Вместе с тем из-за роста численности населения в перспективе в пяти школах может возникнуть дефицит ученических мест, что создает риск возвращения к трехсменному обучению. Для предотвращения этой ситуации необходимо строительство новых школ в селах Кемертоган, Кыргауылды, Шамалган, Жибек жолы и Коксай.

Кроме того, для капитального ремонта бывшего Дома культуры в селе Бекболат, где проживает более 7 тыс. человек, подготовлена проектно-сметная документация. На строительство направлена бюджетная заявка на сумму 1,2 млрд тенге.

434 семьи получили жилье

Сегодня в очереди на получение жилья в районе состоят 6 321 социально уязвимый гражданин.

В целях обеспечения населения жильем в 2023 – 2025 годах за счет бюджетных средств приобретено 483 квартиры. На сегодняшний день 434 из них переданы новым владельцам. Оставшиеся 49 квартир будут предоставлены поэтапно.

Ежегодно увеличивается число людей, переезжающих в Карасайский район. В связи с этим возрастает нагрузка на инженерные сети. Поэтому ведется работа по обеспечению жителей питьевой водой и модернизации электросетей.

«Для улучшения качества питьевой воды в шести населенных пунктах района ведется строительство и реконструкция водопроводных сетей. На сегодняшний день строительно-монтажные работы в селах Жанатурмыс, Елтай, Жармухамбет и Кайрат полностью завершены. Работы в селах Шалкар и Кемертоган планируется завершить в 2027 – 2028 годах. В сфере электроснабжения, учитывая растущий спрос, рассматриваются вопросы модернизации электростанции в селе Кольды и строительства подстанции «Индустриальная» в селе Жармухамбет», — сообщил глава региона.

Кроме того, по решению суда в государственную собственность возвращены 56 ранее приватизированных водонапорных башен и 37 км водопроводных сетей. Они переданы государственному учреждению «Таусамалы Қызмет».

В рамках инвестиционной программы АО «Алатау Жарық Компаниясы» в селах Коксай, Иргели и Жибек жолы заменены 595 электрических опор и обновляются 7,6 км сетей.

В следующем году планируется реконструировать 145,5 км электросетей в 12 селах и городе Каскелен.

Также по решению суда в государственную собственность возвращены 249 ранее приватизированных подстанций. Они переданы АО «Алатау Жарық Компаниясы». В результате открыто 9 800 лицевых счетов, что позволит потребителям оплачивать электроэнергию напрямую по тарифам «АлматыЭнергоСбыт».Помимо этого, в жилых комплексах «Алтын ауыл» и «Карлыгаш» города Каскелен модернизированы и введены в эксплуатацию отопительные котельные. В текущем году уличное освещение установлено на 36 улицах в 16 населенных пунктах района.

С какими вопросами жители обратились к акиму?

В ходе встречи жители района подняли ряд актуальных проблем. В частности, речь шла о нехватке мест в школах и организации подвоза учащихся, обновлении изношенных систем водоснабжения и канализации, включении дачных массивов в состав населенных пунктов и открытии новых автобусных маршрутов.

Кроме того, обсуждались вопросы безопасности дорожного движения, уличного освещения, санитарной очистки, а также строительства новых поликлиник и домов культуры.

Так, житель села Жибек жолы поднял вопрос электроснабжения, который остается нерешенным с 2022 года. Более 800 абонентов населенного пункта зависят от электрических сетей частного предпринимателя. При этом в случае аварийных ситуаций не предусмотрены специалисты для проведения ремонтных работ.

По информации профильных специалистов, процесс передачи электрических сетей на баланс АО «Алатау Жарық Компаниясы» ведется поэтапно.

Аналогичная ситуация сложилась не только в этом населенном пункте, но и в селах Елтай, Первомай, Алмалыбак, Булакты, Кыргауылды, Райымбек и Жанатурмыс. Изначально предполагалось, что в этих населенных пунктах насчитывается около 4 тыс. абонентов. Однако проведенная работа показала, что фактически зарегистрировано около 16 тыс. жилых домов. Одной из причин стало включение дачных массивов в состав населенных пунктов.

На первом этапе сети будут переданы в ведение управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области, после чего их примет АО «Алатау Жарық Компаниясы». Компания готова открыть лицевые счета потребителям, завершить все необходимые работы планируется до января 2027 года.

Жительница села Шалкар обратилась с просьбой построить врачебную амбулаторию в связи с постоянным ростом численности населения. Земельный участок под объект уже определен, проект подготовлен, однако финансирование пока не выделено.

По информации профильных специалистов, проектно-сметная документация на строительство амбулатории, рассчитанной на 50 посещений в смену, полностью готова, а бюджетная заявка направлена в министерство. В целом село Шалкар включено в перечень 11 объектов здравоохранения области, предложенных для финансирования.

Многодетная мать из села Шамалган сообщила, что в октябре получила жилье в порядке очереди. Однако из-за неудовлетворительного качества квартиры семья до сих пор не может в нее заселиться.

Глава региона сообщил, что в области создана специальная комиссия по оценке качества жилых домов. Гарантийный срок подрядной организации, выполнившей строительство, составляет два года. Поэтому все выявленные комиссией недостатки будут устранены за счет подрядчика, а жилье передадут семье в состоянии, пригодном для проживания.

В завершение встречи Чингис Аринов провел личный прием граждан. Он рассмотрел обращения жителей и дал ответственным специалистам конкретные поручения по каждому поднятому вопросу.