Распоряжением акима Алматинской области Толебек Болатулы Кулекеев с 26 ноября 2026 года принят на должность руководителя управления сельского хозяйства Алматинской области до получения результатов специальной проверки.

Толебек Болатулы родился в 1993 году, имеет высшее образование. В 2015 году окончил Казахский государственный юридический университет по специальности «Экономика», в 2025 году — Международный Таразский университет имени Шерхана Муртазы по специальности «Агрономия».

В разные годы работал консультантом сектора аутсорсинга ЧУ «Корпоративный университет «Самрук-Казына», экспедитором административного управления, менеджером и инженером технического управления ТОО «СП «Коргау Инжиниринг», юрисконсультом группы по претензионной работе абонентского сектора ТОО «МАЭК-КАЗАТОМПРОМ».

Также занимал должности главного специалиста, руководителя отдела и заместителя руководителя управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области, менеджера департамента управления активами НАО «Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина», главного эксперта управления агромелиорации департамента земледелия Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, руководителя управления мониторинга предоставления микрокредитов департамента финансовых инструментов и микрокредитования.

С апреля 2026 года работал директором ТОО «ALMA6».