Аким Алматинской области Чингис Аринов провел встречу с жителями Енбекшиказахского района, в ходе которой отчитался о проделанной работе. На встрече были рассмотрены основные показатели социально-экономического развития района, реализуемые масштабные проекты и результаты проведенной работы, – сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Реализовано 5 инвестиционных проектов общей стоимостью 26,9 млрд тенге

За последние три года объем доходов Енбекшиказахского района увеличился более чем в два раза. В частности, в текущем году поступления превысили 40 млрд тенге.

«Сегодня в районе реализовано 5 инвестиционных проектов общей стоимостью 26,9 млрд тенге. В их числе – современный зерновой комплекс «QazEcoDan», открытый в селе Масак стоимостью 8 млрд тенге. В перспективе планируется увеличить его мощность хранения до 120 тыс. тонн. Кроме того, в селе Тескенсу введен в эксплуатацию завод «Qazaq Global Food» по переработке 70 тыс. тонн плодоовощной продукции в год. В проект инвестировано 9,1 млрд тенге, создано 56 рабочих мест. До конца года в селе Балтабай планируется запустить еще три инвестиционных проекта. Ожидается, что в них будет привлечено более 12 млрд тенге инвестиций и создано 100 новых рабочих мест», – отметил Чингис Аринов.

Сельское хозяйство: в шести селах построят оросительные каналы, в оборот введут 24 тыс. гектаров земли

Енбекшиказахский район занимает лидирующие позиции в области по развитию аграрного сектора. На его долю приходится 22% сельскохозяйственной продукции региона. В текущем году этот показатель вырос на 2,5%.

Для сохранения темпов развития отрасли особое внимание необходимо уделить качеству оросительных систем. В этой связи в течение двух лет совместно с Исламским банком развития велась работа по проектированию и прохождению банковских процедур. В результате в январе следующего года Министерство водных ресурсов и ирригации проведет конкурс на строительство оросительных каналов в сельских округах Согеты, Масак, Малыбай, Бартогай, Шелек и Асы. Стоимость первого этапа проекта составляет около 49 млрд тенге. Его реализация позволит ввести в сельскохозяйственный оборот 24 тыс. гектаров орошаемых земель.

Наряду с увеличением объемов производства особое внимание уделяется переработке, упаковке и реализации продукции. Так, активно ведется строительство индустриальной зоны «Шелек» общей площадью 244 гектара. Здесь планируется привлечь крупных международных производителей и инвесторов для переработки сельскохозяйственной продукции.

Фермеры района на протяжении почти 30 лет ведут торговлю на улице Абая в селе Байсеит, расположенном на пути к популярным туристическим объектам, таким как Чарынский каньон и Кольсайские озера. Вместе с тем 97 предпринимателей, работающих здесь, не имеют необходимых разрешительных документов на реализацию своей продукции.

В связи с этим в населенном пункте начато строительство придорожного комплекса обслуживания «Керуен». Его открытие запланировано на февраль 2027 года.

К обсерватории на плато Асы построят 16 км дороги

Енбекшиказахский район известен такими природными достопримечательностями, как ущелье Турген, озеро Иссык, плато Асы и Бартогайское водохранилище. Эти территории обладают значительным потенциалом для развития туризма.

«В этом году товарищество «Туранга Групп» приступило к реализации проекта по развитию экотуризма на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка. В проект привлечено 1,2 млрд тенге инвестиций, создано 80 новых рабочих мест. Кроме того, в селах Жанашар и Байтерек близится к завершению строительство двух зон отдыха общей стоимостью 1,8 млрд тенге, реализуемых за счет частных инвестиций, запуск которых запланирован на 2027 год с созданием 30 новых рабочих мест», – сообщил аким Алматинской области.

Особый интерес у туристов вызывают ущелье Турген и плато Асы. За девять месяцев текущего года ущелье посетили 137 тыс. человек, что в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Около 40 тыс. из них составили иностранные туристы.

На сегодняшний день разработана проектно-сметная документация на строительство 16-километровой дороги и подведение линии электроснабжения до обсерватории на плато Асы. Проектно-сметная документация прошла государственную экспертизу. Реализация проектов позволит обеспечить территорию не только электроэнергией, но и мобильной связью.

В ближайшие два года газифицируют 60% населенных пунктов

В настоящее время к газу подключены 16 сел района. В ближайшие два года планируется обеспечить природным газом еще 32 населенных пункта. Таким образом, количество газифицированных сел увеличится втрое и достигнет 48, что составит 60% от общего числа населенных пунктов района.

В течение ближайших 12 месяцев планируется обеспечить природным газом всех абонентов, еще не подключенных к газу, в городе Есик, Тургенском и Шелекском сельских округах, а также полностью газифицировать село Алмалы.

«В этом году за счет частных инвестиций завершено строительство газораспределительных сетей в селах Рахат, Орикты, Акбастау и Коктобе. В результате более 30 тыс. жителей получили доступ к природному газу. Согласно постановлению Правительства, на 2027 год предусмотрено 12 млрд тенге на строительство магистрального газопровода «Шелек – Кеген – Нарынкол». Кроме того, ведется работа по выделению 19,9 млрд тенге на реализацию проектов газификации 21 населенного пункта Енбекшиказахского района. В настоящее время подрядная организация за счет собственных средств приступила к строительным работам в селах Алга, Космос, Койшыбек и Базаркельды», – сообщил глава региона.

Для повышения качества питьевого водоснабжения в текущем году на строительство и модернизацию водопроводных сетей выделено 5 млрд тенге. Работы охватывают 240 км сетей. До конца текущего года планируется завершить ремонт водопроводных сетей в селах Турген и Аймен, а в городе Есик и селах Байсеит, Орикты, Азат и Кайназар строительство сетей питьевого водоснабжения будет завершено в следующем году. В этом году на ремонт дорог направлено 5,7 млрд тенге. В результате отремонтировано 146 км дорожного полотна. Кроме того, подготовлены проекты по ремонту дорог и улиц еще в 14 селах, поданы заявки на выделение финансирования.

Построены три новые школы, еще три образовательных учреждения капитально отремонтированы

Особое внимание уделяется модернизации объектов социальной инфраструктуры. В текущем году открыты новые школы на 900 мест в селе Сатай, на 600 мест в селе Ащысай и на 450 мест в селе Толе би. Еще три школы прошли капитальный ремонт.

В 2023 году в районе насчитывалось три школы с трехсменным обучением. На сегодняшний день такая проблема сохраняется только в школе села Байтерек.

Кроме того, совместно с Казахстанской федерацией футбола проводится полная замена искусственного покрытия футбольного поля детско-юношеской спортивной школы №1 в городе Есик.

В селе Тескенсу завершено строительство врачебной амбулатории, а спортивный комплекс планируется ввести в эксплуатацию в следующем году.

В селе Саймасай ведется строительство универсального поста, который объединит службы пожаротушения, полиции и скорой медицинской помощи. Завершить строительство комплекса планируется до конца текущего года.

Построят три мусорных полигона

В настоящее время в районе отсутствуют полигоны твердых бытовых отходов, соответствующие установленным требованиям. В связи с этим планируется построить три новых полигона в селах Шелек и Балтабай, а также в городе Есик. Рядом с ними могут быть запущены заводы по переработке отходов. В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными предприятиями.

Кроме того, в 20 населенных пунктах района планируется создать площадки для прессования отходов, что позволит значительно сократить их объем: после уплотнения мусор из семи грузовых автомобилей будет помещаться в один. Уплотненные отходы будут доставляться на заводы, расположенные рядом с полигонами. Там 40% мусора будет сортироваться и перерабатываться, а оставшаяся часть – захораниваться на полигонах в соответствии с установленными требованиями.

Приостановлена деятельность пяти карьеров

Принимаются меры по решению проблемы карьеров, представляющих угрозу для жизни и безопасности жителей. В связи с этим был объявлен режим чрезвычайной ситуации, и с 9 ноября приостановлена деятельность пяти карьеров.

Для пресечения незаконной добычи полезных ископаемых создана межведомственная рабочая группа с участием представителей правоохранительных и уполномоченных органов. На территории района организовано круглосуточное дежурство и контроль.

Кроме того, в Байтерекском и Аватском сельских округах установлены пять камер системы «Сергек», подключенных к базе данных города Алматы. Теперь появилась возможность отслеживать маршрут каждого грузового автомобиля, включая место отправления, пункт назначения и время передвижения.

В результате принятых мер задержаны четыре экскаватора и два самосвала. Предотвращена незаконная добыча более тысячи тонн полезных ископаемых.

С какими вопросами жители обратились к акиму?

В завершение встречи жители задали актуальные вопросы и обсудили пути их решения.

В частности, были подняты вопросы капитального ремонта ветхих школ в селах Шелек, Малыбай, Сарыбулак, Азат и Актоган, строительства врачебной амбулатории в селе Казахстан и спортивного комплекса в селе Байдибек би.

Также жители обратились по вопросам оформления земельных документов на дачные участки, тарифов на газ и электроэнергию, ремонта дороги между городом Есик и селом Болек, модернизации старой канализационной системы, строительства Дома культуры в селе Азат, а также по другим актуальным темам.

Аким области заверил, что каждый поднятый вопрос будет взят на контроль и решаться поэтапно.