В Илийском районе Алматинской области началось строительство нового производственного комплекса компании «JTI» общей площадью 21 тыс. квадратных метров с объемом инвестиций около 30 млн долларов, завершить которое планируется в начале 2028 года. Реализация проекта будет способствовать увеличению налоговых поступлений, созданию новых рабочих мест и повышению экспортного потенциала страны, – сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

«JTI» – одна из ведущих компаний, работающих в Казахстане на протяжении 30 лет. За последние 10 лет компания инвестировала в экономику страны около 160 млн долларов. Сегодня на предприятии трудоустроено более 800 местных жителей.

В рамках торжественной церемонии аким Алматинской области Чингис Аринов и руководство компании заложили капсулу времени в фундамент будущего объекта.

Первым с поздравительной речью выступил глава региона, отметив значимость проекта для области.

«Алматинская область – благоприятный регион для реализации крупных инвестиционных проектов. Мы заинтересованы в эффективном использовании деловых возможностей региона и выстраивании долгосрочного сотрудничества с инвесторами. Особое место в этом направлении занимает компания «JTI», которая на протяжении более четверти века является нашим надежным партнером. Считаем, что новый складской комплекс, капсула которого сегодня заложена в фундамент, станет очередным этапом нашего сотрудничества», – отметил Чингис Аринов.

Старший вице-президент компании «JTI» Филип Ливингстон сообщил, что работа по развитию производственного комплекса в регионе будет последовательно продолжаться.

«Сегодня спрос на продукцию, произведенную в Казахстане, растет. Это открывает новые возможности. Поэтому мы экспортируем продукцию не только на внутренний рынок, но и за рубеж. Мы готовы направлять дополнительные инвестиции для увеличения производственных мощностей. Уже в следующем году планируем экспортировать почти половину выпускаемой продукции», – сказал Филип Ливингстон.

В новом комплексе особое внимание будет уделено соблюдению экологических требований. Для этого планируется использовать передовые технологии и современные логистические решения. В частности, производственный объект будет оснащен автоматизированной системой управления. Это позволит облегчить работу сотрудников и обеспечит возможность оперативного принятия оптимальных решений.

Кроме того, отходы будут перерабатываться, а значительная их часть – использоваться в сельском хозяйстве в качестве удобрений. Электроэнергия будет поступать из возобновляемых источников.

После ввода нового комплекса в эксплуатацию появится возможность в полном объеме удовлетворять растущий спрос на рынках Центральной Азии и Монголии.